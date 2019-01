Ortswehr Eissel ehrt langjährige Mitglieder

Verden-Eissel - Mit großer Beteiligung ihrer Mitglieder veranstaltete die Ortsfeuerwehr Eissel ihre Jahreshauptversammlung unter Leitung von Ortsbrandmeister Jürgen Henke. Im vergangenen Jahr leisteten die Feuerwehrleute insgesamt 792 Dienststunden und rückten zu acht Einsätzen aus. Die Mitgliederentwicklung der Wehr sei weiterhin positiv, zum Ende des Jahres gehörten ihr demnach 28 Mitglieder der Einsatzabteilung, 17 Mitglieder der Altersabteilung sowie insgesamt 13 Jugendliche an, berichtet Ortsbrandmeister Henke.

Die Jugendfeuerwehrwartin Nadine Hustedt fügt hinzu, dass zur Nachwuchsabteilung momentan neun Jungen und vier Mädchen gehören. Neben zahlreichen Ausbildungsdiensten, wurden ebenso an Wettbewerben sowie der Leistungsspangenabnahme teilgenommen. Mit Saskia Henke und Tobias Witzel treten zwei Jugendliche nach Erreichen der Altersgrenze in die Einsatzabteilung über. Beide werden der Kinder- und Jugendfeuerwehr weiterhin als Betreuer zur Seite stehen.

Gerätewart Christian Hustedt wurde durch Ortsbrandmeister Jürgen Henke zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Für langjährige Mitgliedschaften wurden Ehrenortsbrandmeister Joachim Hustedt (50 Jahre), Ortsbrandmeister Jürgen Henke sowie in Abwesenheit Axel Rickel (jeweils 25 Jahre) durch Verdens stellvertretende Bürgermeisterin Johanna König geehrt. Als Dienstaktivstes Mitglied der Ortsfeuerwehr Eissel erhielt Nadine Hustedt ein Präsent.

In ihren Ämtern wurden Hertha Stegmann (Sicherheitsbeauftragte), Frank Bohling (Kassenwart) und Janek Kamermann (Atemschutzgerätewart) von der Versammlung bestätigt. Kassenprüfer Henning Meyer schied turnusgemäß aus. Als sein Nachfolger wählte die Versammlung einstimmig Jonas Kamermann.

Ortsbürgermeisterin Jutta Sodys bedankte sich bei den Feuerwehrleuten für deren geleistete Arbeit für die Ortschaft und die Stadt Verden. Neben dem normalen Einsatz- und Ausbildungsdiensten seien die Ortsfeuerwehren auch für den örtlichen Zusammenhalt wichtig, unter anderem durch das Ausrichten von Osterfeuern oder Laternenumzügen sowie Altpapiersammlungen. „Wie wichtig kontinuierliche und erfolgreiche Jugendarbeit für den Fortbestand unserer Ortsfeuerwehren ist, können wir heute Abend an der Übernahme zweier junger Menschen in die Einsatzabteilung sehen“, so Sodys. Auch Verdens stellvertretende Bürgermeisterin König überbrachte den Brandschützern Dank und Anerkennung für ihr Engagement: „Ich höre großes Lob von unseren Bürgern für hervorragende Arbeit.“