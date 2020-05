Orlamünde stellt Insolvenzantrag - Traditionsbäckerei von Corona-Krise betroffen

Geschäftsbetrieb läuft uneingeschränkt weiter

Dass die drei Kaffeehäuser während der Corona-Pandemie geschlossen werden mussten, hat die Bäckerei Orlamünde in eine finanzielle Schieflage gebracht. Sie beantragte jetzt die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.

Schwarme - Die drei großen Kaffeehäuser der Bäckerei Orlamünde sind bei den Kunden so beliebt, dass sie ein Standbein des Familienunternehmens sind. Denn „maßgebliche Umsätze werden im gastronomischen Bereich erzielt“, lässt Geschäftsführer Holger Orlamünde wissen. Auf eben diese Umsätze musste er jedoch während der Corona-Krise wochenlang verzichten. Am 20. Mai hat die Bäckerei Orlamünde KG mit Sitz in Schwarme den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Syke gestellt, bestätigte die Kanzlei Kreuznacht Rechtsanwälte aus Münster gestern auf Anfrage der Kreiszeitung.