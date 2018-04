DRK Kreisverband Verden belegt auf Leistungsschau seine Einsatzbereitschaft

Verden - „Selbstverständlich kann ich gut schlafen, weil wir im Landkreis alle gesetzlichen und fachlichen Voraussetzungen erfüllen, um uns jederzeit auf einen starken Katastrophenschutz verlassen zu können“, antwortete Erste Kreisrätin Regina Tryta dem Moderator der gemeinsamen Leistungsschau der DRK-Kreisverbände Verden und Osterholz in Verden. Christian Hoffmann hatte mit seiner ersten Frage Fakten über ein steigendes Maß an Katastrophen- und Bedrohungslagen angesprochen. Als Gäste konnte Kreisvorsitzender Jörg Bergmann auf dem Warwickplatz Vertreter aus Politik auf Bundes-, Landes und Kreisebene begrüßen sowie von Verwaltungen, Feuerwehr, Polizei und Hilfsorganisationen.

Die Katastrophenschutzeinheiten der DRK-Kreisverbände hatten ihr komplettes Equipment aufgebaut. Sie zeigten den Gästen das Vorgehen im Einsatz und, wie sich die einzelnen Komponenten nach und nach miteinander zu einer großen Einheit verbinden, berichtet eine Pressemitteilung des DRK.

Die Leistungsschau begann zunächst mit Interviews des Moderators. Den Anfang machte Regina Tryta. Sie machte deutlich, dass der Katastrophenschutz im Landkreis Verden nachhaltig gut organisiert und strukturiert ist. „Wir sind als zuständige Behörde sowohl im Alltagsgeschäft als auch in Sondersitzungen ständig mit allen Vertretern des Katastrophenschutzes im Dialog. So haben wir die Kontrolle, dass das erforderliche Material und Personal einsatzbereit ist. Sollte es aufgrund von gesetzlichen Änderungen Handlungsbedarf geben, wird das sofort mit den zuständigen Personen besprochen und umgesetzt“, so Regina Tryta. Zudem erklärte die Erste Kreisrätin den Anwesenden die Arbeit des Katastrophenschutzstabs in der Verwaltung des Landkreises, der die operativen Einheiten im Katastrophengebiet lenkt. „Natürlich nimmt die Arbeit der Ehrenamtlichen da eine besondere Stellung ein. Für ihren Einsatz sind wir sehr dankbar. Das ist für uns keine Selbstverständlichkeit.“, so Tryta.

Auch der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Verden, Dirk Westermann, bestätigte, dass er gut schlafen kann. „Zum einen kann ich mich auf die pragmatische Zusammenarbeit mit der Verwaltung verlassen und weiß, dass dort eine hohe Kompetenz vorhanden ist. Zum anderen erlebe ich täglich den organisatorischen Aufwand unserer Kreisbereitschaftsleiterin Elke Siemt und ihrem Stellvertreter Roy Alfs. Bei beiden geht es rund um die Uhr um die Ehrenamtlichen, deren hochqualifizierte Ausbildung und die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge. Die Entwicklung der Bedrohungslagen hat zu einer sehr hohen Dynamik geführt. Der Aufwand und die Anforderungen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Dies wird von den Führungskräften hervorragend gemanagt“, so Westermann.

Kreisbereitschaftsleiterin Elke Siemt und ihr Stellvertreter Roy Alfs verbildlichten die Aussagen ihres Geschäftsführers. „ Die Zusammensetzung der Einheiten und die materielle Ausstattung ist gesetzlich definiert und wird in der Zusammenarbeit mit dem Landkreis prima umgesetzt. Die Akquise und die Begeisterung für ein Ehrenamt, das tief und sehr spontan in die Freizeit eingreift, steht in keinem Gesetz. Das Hauptmotiv ist das Helfen. Die Basis dafür ist funktionierendes und modernes Material sowie eine gute Ausbildung. Beides sorgt zudem für die Sicherheit im Einsatz.“, so Siemt.

Unter der Moderation von Roy Alfs wurde dann eine Einsatzübung gefahren. Die Gäste wurden im Anschluss daran in Gruppen durch die einzelnen Komponenten des Gesamtverbundes geführt. Dort erklärten die Ehrenamtlichen den Aufbau, das Personal und die Arbeitsabläufe.

Die Besucher zeigten sich beeindruckt und stellten viele Fragen. „Ich wage zu prophezeien, dass auch unsere Gäste in Anbetracht der Bedrohungslagen mit dem Gedanken an unseren Katastrophenschutz sehr gut schlafen können“, so Dirk Westermann im Resümee.