Opfer nach Messerattacke in Verden wieder bei Bewusstsein

Von: Johannes Nuß

Teilen

Betroffene Bereiche im Markt waren mit Absperrband gesichert. © Klee, Ronald

Die 26-jährige Frau, die am Mittwoch im Verdener E-Center lebensgefährlich verletzt wurde, ist wieder bei Bewusstsein, aber noch nicht vernehmungsfähig.

Verden – Nach einem Messerangriff am Mittwoch im E-Center in Verden (Landkreis Verden) in Niedersachsen ist das lebensgefährlich verletzte Opfer wieder bei Bewusstsein. Die 26-jährige Frau sei aber noch nicht vernehmungsfähig, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Opfer nach Messerattacke in Verden wieder bei Bewusstsein: 40 Jahre alter Angreifer in Untersuchungshaft

Der 40 Jahre alte Angreifer sei in Untersuchungshaft. Das Motiv des Mannes ist noch unklar, der 40-Jährige wolle sich nicht äußern. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der 40-Jährige die Frau, die zusammen mit einem Kleinkind und einem weiteren Mann unterwegs war, nach einem Wortgefecht in dem Markt angegriffen und mit einem Messer mehrfach auf sie eingestochen haben. Die Frau erlitt bei dem Angriff lebensbedrohliche Verletzungen und kam per Rettungswagen in eine Klinik. Das Kind blieb unverletzt und wurde an das Jugendamt Verden übergeben.

Schlimmeres verhindert habe offensichtlich eine 58 Jahre alte Angestellte des Marktes, die den Täter abgelenkt habe, teilte die Polizei mit. Der Mann konnte noch im Markt vorläufig festgenommen werden. Die Polizei geht nach den Worten des Sprechers davon aus, dass sich Opfer und Täter kannten. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Blaulichtmeldungen: Autobahn A1 nach Brand eines Sattelzuges für Stunden gesperrt

Nach dem Brand eines Sattelzugs auf der Autobahn A1 bei Emstek musste die Fahrbahn in Richtung Hamburg gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von 100.000 Euro. Schreckliche Nachrichten aus Ronnenberg in der Region Hannover: Bei einem Autofall starben zunächst drei Männer. Inzwischen wurde auch der Fahrer für tot erklärt.