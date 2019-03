Oper, Gauchos und der Tango

Verden - Von Ronald Klee. Vor allem anderen ist Raúl Sosa Alurralde Sänger. „Heldenbariton“ steht auf seiner Visitenkarte. Das verweist schon mal auf die Welt der Oper, in der der Argentinier in Europa Karriere gemacht hat. Von den Häusern der subventionierten Hochkultur hat sich der 69-Jährige verabschiedet und lebt jetzt in Verden. Die Tonkunst, sein Idol Richard Wagner sowie Traditionen wie Tango- und Gaucho-Kultur, die er aus seiner Heimat mitgebracht hat, stehen immer noch im Zentrum seines Lebens. Sie treiben ihn zu großen Plänen an.

Entrückt vom Getriebe der Großen Straße und doch mitten drin lebt der Bariton jetzt mit seiner Frau Martina über den Dächern der Verdener Altstadt. Nur von einer Nebenstraße aus ist das Reich des Paares, das sich bei der Mitarbeit an den Domfestspielen kennengelernt hat, über die Dachterrasse zu erreichen. „Wir machen ein Gesamtkunstwerk daraus, wie es sich Richard Wagner gedacht hat“, erklärt der Sänger. Der gesamte Fundus von Theaterkostümen von Martina Sosa Alurralde ist hier und natürlich die Kombination aus Musikzimmer und Bibliothek. Im Regal stehen Ausgaben von Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche, auf dem Klavier liegen Tango-Noten.

Das kommt nicht von ungefähr. Nach dem Auftritt bei den Domfestspielen hatte Raúl Sosa Alurralde mit einem Tango-Konzert größere Aufmerksamkeit gefunden. Im vergangenen November führte der Bariton die Musik aus seiner Heimat Argentinien mit dem Leipziger Orchester „Abriendo y Cerrando“ im Verdener Domgymnasium auf. „Das hat nicht nur das Publikum begeistert, auch die Musiker“, erinnert sich der Sänger.

Der Erfolg mit dieser Musik-Kultur freut den Argentinier. „Ich bin damit groß geworden und habe als Kind die goldene Zeit des Tango in den 1950er-Jahren miterlebt“, sagt er. Damit sei er ähnlich tief verbunden wie mit der Kultur der Gauchos in seiner Heimat. In deren Folkore sieht er Parallelen zu Richard Wagners Sujets. „In der Pampa haben diese Payadores zu ihrer Unterhaltung ähnliche Wettstreite ausgetragen, wie im Tannhäuser oder in den Meistersingern von Nürnberg“, erzählt der Sänger.

Die Lieder der Gauchos seien eigentlich philosophische Disputationen gewesen, erklärt er. So macht es irgendwie Sinn, dass die Nietzsche-Bände nahe bei den gesammelten Werken Wagners stehen und der geschnitzte Gaucho das Klavier ziert. Der Bayreuther Komponist und die Oper, die Gaucho-Kultur und der Tango: „Das sind die drei Säulen, die mein Leben bestimmen“, fasst er zusammen. Von der Opern-Bühne habe er sich allerdings vor Jahren verabschiedet, weil er mit der Hierarchie unzufrieden war. Er habe demokratischere Strukturen vermisst: „Wir Künstler leiden unter der Diktatur des Regisseurs“, formuliert er den Vorwurf. „Das Regie-Theater ist der Ruin der Oper.“

Das Musikdrama lässt den Bariton aber nicht los. Seit Ende des 19. Jahrhunderts seien circa 200 Opern in Argentinien komponiert worden. Diese Werke, die in der Tradition der europäischen Werke jener Zeit entstanden, interessieren Alurralde. Er kann sich sogar vorstellen dafür den Taktstock in die Hand zu nehmen und ein solches Werk aufzuführen.

Konkreter ist, dass es einen weiteren Tango-Abend in Verden geben wird. Von städtischer Seite sei man an ihn herangetreten und habe ein neues Konzert in einem größeren Rahmen vorgeschlagen. Die Zusammenarbeit mit den Leipziger Musikern sei ohnehin sehr intensiv und einige Auftritte sind bereits terminiert. Der aus Russland stammende Dirigent des Ensembles, Valeri Funkner, denke sogar darüber nach, dass das Orchester aus dem Leipziger Stadtteil Plagwitz mit dem Bariton eine Tournee durch das Mutterland des Tango unternimmt.

„Taiga trifft Pampa“, fasst Alurralde den Plan bildhaft zusammen. Er kann sich das Vorhaben, das ihn in die alte Heimt führt, gut vorstellen: „Das wäre die Erfüllung eines langehegten Traums.“