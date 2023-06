Ein Fest für die armenischen Gäste: Olympisches Feuer in Verden

Von: Ronald Klee

Die Pläne für das Host-Town-Programm stehen fest: IIaria Massari, Annika Marklein und Birte Ruprecht (v.l.) freuen sich auf den Fackellauf und das Fest im Allerpark. © Stadt verden

Verden – Die Domweih ist zuende, das wartet schon das nächste große Ereignis: Die armenischen Sportler auf dem Weg zu den World Games der Special Olympics werden am Montag in Verden für einen viertägigen Zwischenstopp erwartet. Als Host Town ist die Stadt Gastgeber und hat mit einem 20-köpfigen Committee ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Eines der Highlights mit Olympia-Feeling werden ein Fackellauf und ein Fest im Allerpark am Dienstag sein.

Seit fast eineinhalb Jahren ist es schon offiziell, dass Verden die Ehre hat, als eine von 217 Host Towns der Special Olympics World Games ausgewählt worden zu sein, die in wenigen Tagen in Berlin mit Sportlern aus der ganzen Welt ausgetragen werden. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen für den Besuch der 15 Athletinnen, Athleten und ihrer Betreuungspersonen aus Armenien, die im Vorfeld der Spiele in Verden zu Gast sein werden.

„Für uns und unsere Kooperationspartner ist es eine wunderbare Chance, die Themen Inklusion und Sport zu verbinden und in den Fokus zu rücken“, berichtet Ilaria Massari. Die Leiterin der Abteilung Inklusion und Integration bei der Stadt Verden und das Committee haben ein Ziel: „Wir möchten, dass in diesen vier Tagen dieses olympische Feeling für alle Menschen in Verden spürbar wird.“

Teil dieses Gefühls und des olympischen Geistes können alle in Verden am Dienstag, 13. Juni, werden. Wie in vielen anderen Städten bundesweit, die als Host Town dabei sind, wird an diesem Tag ein Fackellauf mit einer offiziellen Special-Olympics-Fackel stattfinden, bei dem jeder und jede dabei sein kann.

„Wir werden das Feuer vom Rathaus durch die Fußgängerzone und dann zum Allerpark tragen. Dabei geht es nicht um schnelles Laufen, sondern um das Miteinander. Wer möchte, kann dabei sein und mitgehen – wann hat man dazu schon einmal die Chance?“, freut sich Birte Ruprecht, Mitarbeiterin der Koordinierungsstelle Inklusion, Integration und Prävention der Stadt Verden, auf das Ereignis.

„Doch damit nicht genug, wir möchten dieses einmalige Ereignis mit allen Interessierten und der Delegation aus Armenien feiern. Der Fackellauf wird zum Allerpark führen, wo wir ein buntes Fest mit vielen Aktionen, Musik und Spiel und Spaß feiern werden. Für jede und jeden ist etwas dabei und alle Verdener sind herzlich dazu eingeladen“, macht Annika Marklein, ebenfalls Mitarbeiterin der Koordinierungsstelle, ganz deutlich.

Für das Ereignis konnte die Stadt viele Kooperationspartner gewinnen, die Mitmachaktionen, Verpflegungsstände und Bewegungsangebote in einem vielfältigen Programm beisteuern.

Musikalisch wird das Fest von der Band „Hau drauf!“ der Lebenshilfe begleitet. Der Weltenbummler des DRK Verden kommt mit dem Spielmobil, der Lions Club Verden bringt sein Glücksrad mit in den Park, die „Hunderunde mit Ball“ organisiert ein Ratespiel und der Kulturen-Treff, der sich sonst am Holzmarkt trifft, bietet Kinderschminken an. Bei Bungee-Run, Fußballdart und auf der Piratenleiter können Besucher aktiv werden und sich ausprobieren. Diese Aktionen stellt der Verein CAN zur Verfügung und der Landessportbund Niedersachsen fördert sie.

Zudem kann an einer Wasserbaustelle des Spielefanten Oldenburg gebaut werden. Natürlich sind bei dem Fest auch Sportvereine vertreten: die HSG Verden-Aller, die LG Kreis Verden, der SC Läuferpaar Verden, der Schachklub Verden und der TSV Dörverden bieten Mitmachaktionen und -spiele an und die TSG Ars Noa Verden führt einen Kindertanz vor.

„Wenn Sie von Spiel und Spaß hungrig oder durstig werden, ist selbstverständlich für das leibliche Wohl gesorgt. Bon A Petit, Imbiss Stelling, der Lions Club Verden, der Rotary Club Verden und der Zonta Club Verden bieten Süßes und Herzhaftes an. Die Stadtwerke stellen eine kostenlose Wassertheke zur Verfügung. Kommen Sie vorbei und verbringen Sie eine tolle Zeit im Allerpark!“, fordert Birte Ruprecht auf. Die städtische Mitarbeiterin steht ebenfalls als Ansprechperson zur Verfügung, telefonisch unter 04231/12453 oder per E-Mail an birte.ruprecht@verden.de. kle