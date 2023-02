Teamer im Kirchenkreis Verden: Ohne sie wäre vieles nicht möglich

Von: Antje Haubrock-Kriedel

50 Jugendliche waren der Einladung des Kirchenkreises ins Domgemeindezentrum gefolgt. © Haubrock-Kriedel

Der Kirchenkreis Verden empfing seine ehrenamtlich tätigen Jugendlichen. Ein Zeichen der Wertschätzung für diese so wichtigen jungen Menschen

Verden – Circa 150 Jugendliche sind im Kirchenkreis Verden ehrenamtlich tätig. Sie helfen als Teamer im Konfirmandenunterricht, gestalten den Kindergottesdienst oder begleiten Freizeiten. Als Anerkennung für dieses Engagement hatten der Kirchenkreisjugendkonvent und der Kreisjugenddienst Verden als Jahresauftakt alle zu einem Empfang in das Domgemeindezentrum eingeladen. 50 Jugendliche waren am Sonnabend der Einladung gefolgt.

Kinderfreizeiten sind ohne die engagierten Jugendlichen undenkbar

„Eine gute Resonanz“, findet Regionaldiakon Joachim Bruns. Die Veranstaltung, die zum ersten Mal nach Corona wieder stattfand, sei für die jungen Aktiven, die aus verschiedenen Gemeinden kommen, eine Gelegenheit, sich kennenzulernen und sich zu vernetzen. „Viele Dinge im Kirchenkreis wären ohne die engagierten Jugendlichen nicht möglich“, betont Bruns. Zum Beispiel könne man eine Freizeit mit 100 Kindern nur mit zwei Hauptamtlichen nicht durchführen.

Ab 16 Jahren können sie die Juleica erwerben

Viele würden gleich nach der Konfirmation in das Ehrenamt hineinwachsen, erklärt Bruns. In Traineekursen gehe es um die Reflexion der eigenen Haltung, das Erwerben sozialer Grundkompetenzen und Erfahrungen im Glauben. Die Teilnahme am Traineekurs ist die Zugangsvoraussetzung für die Begleitung von Kinder- und Konfirmandenfreizeiten sowie Aktionen im Rahmen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ab einem Alter von 16 Jahren können die Ehrenamtlichen dann die Jugendleitercard Juleica erwerben.

Auch Henrik Wischmann, Anja Wrede und Ineke Zessin sind schon mindestens seit ihrer Konfirmation in ihren Gemeinden ehrenamtlich aktiv. Henrik hat im vergangenen Jahr sein FSJ in der Domgemeinde absolviert. Schon vorher hat er Jugendgruppen, Kindergottesdienste und Kinderfreizeiten begleitet. Anja Wrede gehört zum Jugendkonvent des Kirchenkreises und hat den Empfang mit vorbereitet. „Ich bin Teamer für viele Aktionen in der Region. Die Arbeit mit Kindern macht mir viel Spaß“, sagt sie. Auch Ineke Zessin gehört zum Jugendkonvent. Sie macht gerade ihr FSJ in Baden und leitet unter anderem eine Kindergruppe.

Superintendent Fulko Steinhausen dankte den Jugendlichen. © Haubrock-Kriedel, Antje

Kirchenkreis muss sparen - aber nicht bei den Regionaldiakonen

Superintendent Fulko Steinhausen dankte den Jugendlichen persönlich. Als Sinnbild für die schnell vergehende Zeit zündete er eine Wunderkerze an. „Ein Jahr geht schnell vorbei, aber es sind Eindrücke und manchmal nur kleine Momente, die überdauern und selbst in fünf oder zehn Jahren noch in Erinnerung bleiben“, sagte er. Er habe früher selbst Jugendarbeit gemacht und aus dieser Zeit noch viele schöne Erinnerungen. „Ich bin total froh, dass ihr da seid und Kinder- und Jugendarbeit macht. Ihr seid fast das Wichtigste im Kirchenkreis“, so der Superintendent. Zwar müsse der Kirchenkreis 2,3 Millionen Euro einsparen, Steinhausen versprach aber, dass es bei den Regionaldiakonen keine Einsparungen geben werde.