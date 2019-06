57 Teams lassen sich bei 18. „Formel (Z)ukunft“ von Natur inspirieren

Ohne Mastbruch

+ © Niemann Klappt es mit dem Aufrichten des Mastes? Aylin, Emily, Fenja und Jasmin (v.l.) von der Achimer Realschule blicken teils skeptisch, teils erleichtert auf ihre Konstruktion. © Niemann

Verden – Es wurde debattiert, gehadert, experimentier und gebaut: Rund 200 Schüler aus acht Schulen im Landkreis Verden haben sich in 57 Teams – darunter neun reine Mädchengruppen – am 18. Leistungswettbewerb „Formel (Z)ukunft“ beteiligt. Gestern stellten sie einer 31-köpfigen Jury aus Schule und Wirtschaft im Gymnasium am Wall ihre Ergebnisse zum Thema „Bionik – baue, inspiriert durch die Natur, einen Mast in Leichtbauweise“ vor.