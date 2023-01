Lebenshilfe Verden mit neuem Angebot: Club „AllerArt“

Von: Katrin Preuß

Teilen

So kann es zugehen im Club „AllerArt“, der am 31. Januar erstmals seine Türen öffnet. Die einen leben ihre künstlerische Ader aus, die anderen nutzen die Gelegenheit zum Quatschen. Helga Früchtenicht (v.l.), die im Service tätig sein wird, sowie die Lebenshilfe-Mitarbeiter Julian Tamke, Heidrun Heitmann, Oliver Geweke und Marco Habisch demonstrieren fürs © das Konzept des neuen Angebots, bei dem gilt: Jeder nach seiner Fasson. Foto: Preuß

Die Lebenshilfe im Landkreis Verden erweitert ihr Angebot. Ab dem 31. Januar ergänzt der Club „AllerArt“ als offener Treff die altersgerechten Programme.

Verden – Oliver Geweke und Heidrun Heitmann stecken die Köpfe über den neuen Angeboten der Offenen Hilfen zusammen. Helga Früchtenicht, Julian Tamke und Marco Habisch tauchen derweil die Pinsel beherzt in den Farbkasten und malen. Die fünf machen das fürs Foto – und zeigen damit gleichzeitig, welches Konzept hinter dem neuesten Angebot der Lebenshilfe im Landkreis Verden steckt.

Club „AllerArt“ haben die Verantwortlichen vom Freizeitdienst und vom Ambulant betreutem Wohnen das Angebot genannt. Es ist offen für alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, ob sechs Jahre alt oder erwachsen. Es lädt dazu ein, sich künstlerisch zu betätigen. Wer kommt, kann den Club aber auch einfach als Treffpunkt nutzen und bei Keksen, Kaffee, Wasser oder Apfelschorle mit anderen quatschen.

Gerade die älteren Kunden der Lebenshilfe, die Alleinwohnenden, freuten sich über einen Ort, an dem sie mit anderen zusammenkommen könnten, so Oliver Geweke, der Leiter der Offenen Hilfen. „Die Nachfrage nach Kunst ist immer groß. Und Treffpunkte werden auch stets gut angenommen“, fasst Marco Habisch seine Erfahrungen zusammen. Da war es bis zur Idee für den Club „AllerArt“ nicht mehr weit.

An jedem letzten Dienstag eines Monats, jeweils von 16 bis 19 Uhr, öffnet das „AllerArt“ seine Türen. Es findet im Veranstaltungsraum der Lebenshilfe, Am Allerufer 6, statt, und das erstmals am 31. Januar. Das Gebäude ist zentral gelegen, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Wer kommt, der kommt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Und mit vier Euro ist der Eintritt für alle erschwinglich.

Der Club sei so etwas wie eine Mischung aus dem früheren „AllerAtelier“ mit seinen Kunst-Angeboten und dem Café Mal Anders, erklärt Oliver Geweke. Corona hatte dem Café, das gemeinsam mit der Lebenshilfe Rotenburg-Verden organisiert worden war, ein Ende gesetzt. Ein vorläufiges. Beide Einrichtungen seien über eine Fortführung miteinander im Gespräch, so Geweke.

Im Café Mal Anders waren Menschen mit und ohne Behinderung im Service eingesetzt. „Wir wollen, dass auch der Club ,AllerArt’ ein Stück weit selber organisiert wird“, betont der Bereichsleiter. „Ich bin dabei“, sagt Helga Früchtenicht mit Nachdruck.

Der Club markiert so etwas wie einen Neustart nach Corona. Zwar machten die Offenen Hilfen im Rahmen der Möglichkeiten immer wieder ihre Angebote. Erst in diesem Jahr aber schöpft der Freizeitdienst wieder so richtig aus dem Vollen. Und so legt er denn auch gleich drei Programme für das erste Halbjahr vor: für Kinder ab sechs Jahren, für Jugendliche ab zwölf Jahren und für Erwachsene ab 18 Jahren.

Die Jüngsten können sich immer montags ausprobieren. Feste Angebote machen Koordinator Marco Habisch und sein Kollege Julian Tamke dabei ganz bewusst nicht. Stattdessen sollen die Kids mit überlegen, was an diesem Nachmittag stattfinden soll.

Bei den Jugendlichen ist es dann schon konkret. Neben Kochen und Basteln sind für die Donnerstage auch diverse Ausflüge geplant. Die erwachsenen Kunden können wählen zwischen Spieleabenden, Bowlen, Musik, Kochen, Shopping-Tour, Osterwiese, Kino und manchem mehr.

Für alle Programm gilt: Die Verantwortlichen freuen sich über Anregungen der Teilnehmer. „Da sind wir ganz offen“, bekräftigt Julian Tamke und verweist in diesem Zusammenhang auf das Gästehaus der Lebenshilfe in Kirchlinteln, das ebenfalls seinen Betrieb wieder aufnimmt.

Mitte Februar soll in dem alten Schulhaus wieder die erste Jugendfreizeit stattfinden. Ein Motto-Wochenende kann sich Tamke gut dafür vorstellen. Aber auch da ist er ganz flexibel und geht gerne auf die Wünsche der Teilnehmenden ein. Heißt ja nicht umsonst Offene Hilfen.

Weitere Informationen und die kompletten Programme unter www.lebenshilfe-verden.de/angebote/offene-hilfen/.