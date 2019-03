Am 31. März: Offene Tür zum Verdener Rathaus

Bürgerfreundlicher und barrierefrei

+ © Klee Neuer Zugang zum Rathaus: Ralf Heinrich, Andreas Schreiber und Lutz Brockmann (l.) laden ein. © Klee

Verden – „Jetzt kann man bis zum Rathaus Ritterstraße durchgucken“, stellte Lutz Brockmann fest. Der neue Zugang zu seinem Bürgermeisterbüro und zur Stadtverwaltung von der Großen Straße aus öffnet eine neue Perspektive an der Stelle, wo zuvor die Tourist-Info untergebracht war. Zumindest optisch ist die Verbindung der beiden Gebäudekomplexe schon einmal gelungen. Wer sich selbst ein Bild machen will, ist dazu am Sonntag beim Tag der offenen Tür eingeladen.