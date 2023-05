Offen und ansprechbar: Özge Kadah führt Verdener SPD

+ © Katrin Preuß In wenigen Jahren durchgestartet: Özge Kadah. Die Verdenerin trat erst 2016 in die SPD ein. Inzwischen sitzt sie für die Sozialdemokraten im Verdener Stadtrat und führt den Ortsverband als Vorsitzende an. © Katrin Preuß

Der Weg in die Politik war nicht unbedingt vorbestimmt, doch nun ist Özge Kadah mittendrin...will gestalten, mitreden, etwas für die Menschen tun...und noch viel mehr...

Verden – Bei ihrer ersten Kandidatur für den Stadtrat, bei den Kommunalwahlen im Herbst 2021, holte sie aus dem Stand 323 Stimmen. Und damit mehr als manch bekannterer – und altgedienter – Verdener Sozialdemokrat. Gemeinsam mit Carsten Hauschild und Andrea Wehrstedt bildet sie den Vorstand der elfköpfigen SPD-Ratsfraktion. Und in diesem Frühjahr machte die Verdener SPD sie zu ihrer Vorsitzenden. Wer aber ist Özge (übrigens mit scharfem S gesprochen) Kadah, diese junge Frau, die es nur wenige Jahre nach ihrem Eintritt in die SPD auf lokaler Ebene schon an deren Spitze gebracht hat? Die Verdener Aller-Zeitung sprach mit ihr.

Verdenerin angehende Wirtschaftsingenieurin

Özge Kadahs Vita im Schnelldurchgang: 26 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Verden, jüngstes Kind jesidischer Einwanderer aus der Türkei; Abitur am Domgymnasium, angehende Wirtschaftsingenieurin, Schwerpunkt Management und Steuerung von Energie, Studienort Bremen, als studentische Hilfskraft in einer Anwaltskanzlei tätig; engagierte – und überzeugte – Sozialdemokratin; begeisterte, wenn zurzeit auch passive Fußballerin, deren Herz für die Grün-Weißen von Werder schlägt. Und ja, sie ist verwandt mit dem Verdener Profi-Kicker Deniz Kadah; er ist ihr Cousin.

Der erste Eindruck: eine sympathische junge Frau, gescheit, ehrlich, offen, ein Mensch mit Tiefgang, hübsch dazu, mit einem Lächeln, das bei aller Ernsthaftigkeit auch einen gewissen Schalk im Nacken vermuten lässt.

Özge Kadah - eine sympathische junge Frau, ein Mensch mit Tiefgang

Und jetzt mal von Anfang an: „Politik betrifft andere, nicht mich.“ So habe sie als Jugendliche gedacht, berichtet Özge Kadah. Dann kam der 13. März 2016. Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, die AfD, erstmalig angetreten, holt 24,3 Prozent der Stimmen, wird zweitstärkste Kraft. „Das Ergebnis hat mich so schockiert“, sagt sie. Einen Tag später trat sie in die SPD ein.

„Das ist die Partei, die alle Menschen im Blick hat“, begründet sie ihre Entscheidung für die Sozialdemokraten. Die SPD stehe für Freiheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit, „das sind Grundwerte, mit denen ich mich identifizieren kann“. Und für deren Erhalt sie sich einsetzen wolle.

Amt im Vorstand der Jusos auf Verdener Kreisebene

Auf die einfache Mitgliedschaft folgte alsbald das erste Amt, im Vorstand der Jusos auf Kreisebene. Aber „so richtig los ging’s erst bei der Kommunalwahl 2021“. 2016, als Neuling, habe sie dabei „noch von der Seite zugeschaut“. Fünf Jahre später war sie dann für eine Kandidatur bereit, als die Genossinnen und Genossen anfragten.

Es war ein Sprung ins kalte Wasser. Themen, die ihr wichtig sind, die gab’s bereits. „Aber mit dem Stadtrat hatte ich vorher nicht viel am Hut“, beschreibt sie die fehlende Erfahrung mit der Arbeit in den politischen Gremien.

Das ist jetzt, eineinhalb Jahre nach ihrer Wahl, ganz anders. Ersten Input gab’s über die Partei. Die Vorbereitung erfolgte – wegen Corona – in Online-Seminaren. Erfahrene Ratsmitglieder brieften die unerfahrenen Anwärter. „Das hat uns im Nachhinein sehr geholfen“, sagt die 26-Jährige. „Aber die Arbeit an sich lernt man erst vor Ort kennen“, verrät sie.

Verdener Ratsmitglieder unterstützen bei der Arbeit in der Kommunalpolitik

Zu schätzen gelernt hat sie die neue Perspektive auf die Themen und, dass sie dazu beitragen, daran mitwirken kann, etwas zu verändern. „Das fängt schon bei der Beleuchtung in der eigenen Straße an.“ Mittlerweile hat sie aber auch erfahren, „wie lange Dinge brauchen, um durchgesetzt werden zu können“. Sie sei inzwischen auf jeden Fall geduldiger geworden. „Das ist existenziell, sonst steht man das nicht durch“, sagt sie mit verschmitzter Miene.

Als Verdener Ratsfrau vertritt Özge Kadah ihre Fraktion gleich in drei Ausschüssen: für Finanzen und Klimaschutz, für Stadtentwicklung sowie für Straßen und Stadtgrün. Die drei Gremien gehören zu denen, die am häufigsten tagen. Das ist gleichbedeutend mit reichlich Arbeit, einem hohen Zeitaufwand. Zumal dann, wenn man noch am Anfang steht. „Meine Fraktionskollegen geben mir aber immer das Gefühl, dass ich das kann“, betont die junge Frau.

Arbeit in drei Verdener Ausschüssen

Die in den genannten Ausschüssen diskutierten Themen liegen ihr besonders am Herzen. „Ich sehe mich als Verdenerin“, stellt Özge Kadah klar. Aber sie schaut dabei über den Tellerrand, sieht den Zusammenhang zwischen dem lokalen Handeln und dem globalen Denken. Beispielsweise, wenn es darum geht, ihren Heimatort zu einer klimaneutralen Stadt umzuformen, ein Mobilitätskonzept umzusetzen, das viele Belange und so unterschiedliche Interessensgruppen berücksichtigt. „Das wird ein Spaß“, meint sie mit ironischem Unterton.

Kulturelle Teilhabe, unabhängig vom Einkommen, auch dafür tritt Özge Kadah ein. Und für die Bildungsgerechtigkeit. Ein wenig blitzt ihre Kindheit als jüngster Spross einer großen Familie durch, als sie sagt: „Es kann nicht sein, das Eltern Schulden machen, damit ihre Kinder am Unterricht teilnehmen können.“

Aansprechbar sein für die Bürgerinnen und Bürger in Verden

„Gutes bewahren und sich trotzdem weiterentwickeln“ , formuliert die junge Kommunalpolitikerin ihre Maxime. Zum Guten gehört für sie, mit den Menschen im Gespräch zu sein. Als Vorsitzende der Verdener SPD: „Eine Partei lebt vor allem von ihren Mitgliedern. Der Vorstand sollte nicht alles bestimmen.“ Als Teil des Stadtrates: „Ich will offen, ansprechbar sein für die Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, Menschen werden unpolitisch, sie isolieren sich, wenn sie das Gefühl haben, nicht gehört zu werden.“

Politische Vorbilder habe sich dabei nicht, meint Özge Kadah. „Wir haben aber hier vor Ort viele Politiker, die einen guten Job machen“, findet sie und nennt die Landtagsabgeordnete Dr. Dörte Liebetruth und Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann als Beispiele.

Losgelöst von irgendwelchen Leitfiguren, spannt Özge Kadah so ihre ganz eigene Richtschnur: „Fachlich kompetent zu sein und dabei Menschlichkeit zu bewahren, das finde ich wichtig.“