Notfahrpläne eine Dauerbaustelle

Von: Heinrich Kracke

Volle Busse, viele Ausfälle: Notfahrpläne drohen im Landkreis Verden zum Dauerzustand zu werden. © Wienken

Auch nach Herbstferien ist kaum Besserung bei Weser-Ems-Bus in Sicht.

Verden/Achim – Ein bisschen Urlaub, ein bisschen Corona. Was im August noch nach einem vorübergehenden Problem ausschaute, das entwickelt sich jetzt zur Dauerbaustelle. Die Weser-Ems-Bus bleibt offenbar zumindest in den nächsten Wochen bei ihrem Notfahrplan auf den Routen im nordöstlichen Landkreis. Auch noch nach den Herbstferien. „Aktuell sind keine Anzeichen für ein Abmildern der Personallage zu erkennen“, sagt Christof Herr vom Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) in Bremen. Im Gegenteil. Der Geschäftsführer der zentralen Koordinierungsstelle für den Busverkehr in der Region geht von nächsten Engpässen aus. „Die Busfahrer sind nur die Spitze des Eisbergs. Auch in den Werkstätten und Verwaltungen der Bus-Unternehmen zeichnet sich immer stärker ein Fachkräftemangel ab.“

Notfallplan im Kreis Verden weitet sich zum Flächenbrand aus

Der zunächst nur auf das Linienbündel Verden-Nord beschränkte Notfahrplan entwickelt sich allmählich zum Flächenbrand. Auch auf anderen Linien der Weser-Ems-Bus kommt es zu Notfahrplänen, darunter der Landkreis Rotenburg und der Landkreis Osterholz. Gleichzeitig melden erste andere Betreiber Bus-Ausfälle, noch allerdings im begrenzten Umfang. „Das trifft auch auf uns zu“, sagt etwa Nils Wolter-von Deylen von der Allerbus. Im Schnitt sei eine Fahrt pro Woche betroffen, allerdings gelinge es, die Vakanzen zu kompensieren. „Auf einigen Linien sind zwei Busse nahezu gleichzeitig im Einsatz, dann müssen wir den ersten Bus ausfallen lassen und setzen den jeweiligen Fahrer auf der vakanten Linie ein.“ Bei erhöhtem Fahrgastaufkommen würden zuweilen die größeren Gelenkbusse zum Einsatz kommen. „Mit dieser Flexibilität ist es bisher noch vermieden worden, Verbindungen kappen zu müssen“, so Wolter-von Deylen.

Im nördlichen Landkreis werden dagegen ganz andere Bandagen ausgepackt. Vor allem die Nutzer des Schulbusverkehrs machen mobil. Allein in der laufenden Woche führen der Kreiselternrat und der Schülerrat des Achimer Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums Gespräche auf oberster Ebene. „Auf gemeinsamen Treffen wollen wir nach möglichen Wegen aus der Misere suchen“, bestätigt Landrat Peter Bohlmann auf Nachfrage. Viel Hoffnung könne er den Betroffenen allerdings nicht mit auf den Weg geben. „Durch Krankheit, speziell auch durch Corona, kommt es weiterhin auch zu spontanen Ausfällen.“ Der Fahrplan bleibe lückenhaft, so viel stehe fest. „Das Problem ist weit weg von einer Lösung.“ Und die Sorgenkinder sind weiterhin dieselben: Auf den Linien Bremen-Achim-Verden und Fischerhude-Ottersberg-Verden treten die stärksten Beeinträchtigungen zu Tage. Auf bis zu drei Busse, die sozusagen im Schlepptau fahren, sind diese Strecken ausgelegt. Fehle ein Bus, dann litten die anderen zwei unter Überfüllung. Auch der Raum Achim/Embsen sei überproportional betroffen. Indes könne ein Stück weit sogar Entwarnung gegeben werden: „Die spontanen Busausfälle für den nächsten Tag, die oft erst am Vorabend kommuniziert werden, sie haben abgenommen.“

Andererseits wird Bohlmann nicht müde, auf die Qualität der Bus-Versorgung hinzuweisen. „Der Landkreis Verden befindet sich auf Top-Niveau.“ Sollte es mal zu Ausfällen kommen, bitte er um kühlen Kopf. „Nach Einschätzung der Behörden sind Fahrtzeiten von 90 Minuten oder zwei Stunden akzeptabel.“ Exakt zu solchen Dimensionen war es, wie berichtet, den Angaben von Elternvertretern zufolge auf den fünf Kilometern zwischen Oyten und Achim gekommen.

Kündigung von Weser-Ems-Bus im Kreis Verden immer unwahrscheinlicher

Gleichzeitig wird eine Kündigung der Weser-Ems-Bus immer unwahrscheinlicher. Laut ZBVN-ler Christof Herr befinde man sich weiterhin in der Prüfung aller rechtlichen Möglichkeiten. Das sei ein laufendes Verfahren, zu dem er sich nicht äußern könne. Das vordringliche Ziel sei aber, „die Verkehrsleistung wieder auf die Straße zu bekommen“. Auch der Verdener Landrat schätzt die Lage inzwischen moderater ein. „Aktuell geht die Weser-Ems-Bus konstruktiv mit dem Problem um“, stellt er fest. „Die Verantwortlichen bemühen sich redlich.“ Im Falle einer Kündigung drohten indes rechtliche Risiken, die nächste Schwierigkeiten heraufbeschwören könnten. Bohlmann: „Es müsste praktisch über Nacht Ersatz geschaffen werden. Woher soll der kommen?“

Nicht das erste Mal allerdings, dass die Weser-Ems-Bus in die Schlagzeilen gerät. Schon vor fünf Jahren hieß es nach den Sommerferien, die hundertprozentige Tochter der DB-Regio fahre auf einigen Linien teils verspätet, teils wurden einzelne Haltestellen nicht angefahren oder ganze Linien nicht bedient. Besonders betroffen auch damals schon: der Raum Achim und Oyten. Seinerzeit war die Allerbus mit zwei Fahrzeugen eingesprungen. Davon kann aktuell keine Rede mehr sein.