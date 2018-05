75 Patienten am Tag - Notaufnahme stößt an eigene Grenze

Übervolle Wartezimmer

+ Der neue Hubschrauberlandeplatz im Bereich der Aller-Weser-Klinik in Verden soll auch die Notfallaufnahme unterstützen.

Verden - Von Volkmar Koy. Es klingt wie eine alte Geschichte. Die Mücke hat zugestochen, die Stelle rötet sich zusehens. Es ist Wochenende. Also nichts wie hin zur Notfallaufnahme des heimischen Krankenhauses. Das Wartezimmer in der Verdener Aller-Weser-Klinik wird voll und voller. Dabei gehörten ein Viertel bis ein Drittel der Patienten eigentlich zum Haus- oder Facharzt, so die Expertenmeinung.