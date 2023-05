In Hönisch: Keine Dorfschule um die Ecke

Blick auf die alte Dorfschule in Hönisch. Heute trifft sich dort die Dorfgemeinschaft. © Markus Wienken

Schön wäre es, nicht nur praktisch für die Lütten, sondern auch ein bisschen Nostalgie, eine Grundschule in Verden-Hönisch...aber...

Verden – Die „Dorfschule“ um die Ecke, so, wie es früher war, klingt schön, wird aber in Hönisch wohl nichts werden. Ein Gebäude, eben die alte Schule, wäre sogar noch da. Doch Verdens Schülerzahlen eher stabil, die Kosten eines neuen Standorts enorm, die Stadt rät dringend ab. Bündnis 90/Die Grünen hatten das Projekt anschieben wollen. Am Mittwoch ist es noch einmal Thema im städtischen Schulausschuss.

Die Wohngebiete im Aller-Weser-Dreieck laufen voll, darunter viele junge Familien. Und deren Kinder müssen zur Schule. Die Verwaltung hat durchgezählt, Hönisch, Döhlbergen und Hutbergen, das könnte für einzügig, sogar in ein, zwei Jahren, auch mal für zweizügig reichen, wenn dann bis zu 30 Kinder anrücken, die Klassen sogar geteilt werden müssten. Bislang drücken die Abc-Schützen aus dem Dreieck in der Grundschule am Sachsenhain die Schulbank. Platz genug ist für alle, weil die Stadt an dem Standort in den vergangenen Jahren die dafür notwendigen zusätzlichen Räume angebaut hat. Bleiben die Grundschüler aus dem Aller-Weser-Dreieck weg, stehen die Räume leer, müsste sich die Schule am Sachsenhain statt bislang vierzügig dauerhaft auf dreizügig einstellen, schreibt die Verwaltung in einer Vorlage. Um die Schule dennoch, ohne den Zustrom aus dem Aller-Weser-Dreieck, voll zu kriegen, müssten die Schulbezirke neu, Schüler von anderen Einrichtungen in der Kernstadt abgezogen und dafür womöglich ein Bustransfer organisiert werden. Konsequenz wäre zudem, dass nachfolgend an anderen Standorten Räume frei und ungenutzt blieben, weil der Nachwuchs insgesamt fehlen würde.

Sollte unvermittelt ein Babyboom über Verden hereinbrechen, sieht sich die Stadt auch dafür gerüstet: die Grundschule am Lönsweg biete entsprechendes bauliches Potenzial. „Die wirtschaftlich und aus Sicht der Schulentwicklung bessere Lösung“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Steht die Stadt den Plänen zwar skeptisch gegenüber, hat sie dennoch einmal durchgespielt, was die Wiederbelebung der „Dorfschule“ an Aufwand bedeuten würde. Fünf Schulstandorte hat die Stadt anzubieten, ein sechster in Hönisch müsste komplett neu gestaltet werden. Mal eben in den Altbau einziehen, wäre zu einfach. Ein moderner Neubau, dazu gehören sechs bis acht allgemeine Unterrichtsräume, Fachräumen, Mensa und Differenzierungsräume. Ferner fallen jährliche Bewirtschaftungs- und Personalkosten an. Neben dem wirtschaftlichen Aspekt sei zudem fraglich, ob entsprechende Fachkräfte für einen zusätzlichen Schulstandort unter Berücksichtigung des bestehenden Fachkräftemangels überhaupt gefunden werden. „Dies betrifft insbesondere auch die Einstellung von Lehrkräften und weiteren pädagogischen Fachkräften“, führt die Verwaltung aus. Der Markt ist leergefegt.

Ist die Dorfschule damit vom Tisch? So ganz nicht. Die beiden Ortsräte im Aller-Weser-Dreieck, Hönisch und Döhlbergen-Hutbergen, haben ihre Entscheidung vertagt, wollen sich die Option durchaus offen halten: „Wir müssen beobachten, wie sich in den Wohngebieten die kommenden Jahre die Bevölkerung entwickelt und im Zweifel entsprechend reagieren“, formulierte Wolf Hertz-Kleptow, Ortsbürgermeister in Hönisch.

Was und was nicht machbar ist, darüber dürfte Mittwoch, ab 17.30 Uhr, im Schulausschuss gesprochen werden. Getagt wird im Rathaus in Verden.