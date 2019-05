Der „normale Wahnsinn“: Domweih-Aufbau für 148 Schausteller

Verden - „Der ganz normale Wahnsinn.“ So und ähnlich kommentierten sowohl Anlieger als auch Schausteller die Aufbauarbeiten für die 1034. Domweih, die am Mittwochmittag begonnen hatten. Wie üblich, war auch Marktmeister Rüdiger Nodorp mit Maßband „bewaffnet und seinen Mitarbeitern unterwegs auf dem Wall und der Großen Straße.

Nodorps künftiger Nachfolger Patrick Düsselbach sammelte Informationen „ohne Ende“. Wie berichtet, wird der Chef der Domweih im kommenden Jahr in Pension gehen. Daher ist das am morgigen Sonnabend um 15 Uhr durch Bürgermeister Lutz Brockmann eröffnete Volksfest sein vorletztes (in offizieller Mission). Folglich ist die 1035. Domweih 2020 für Düsselbach in gewisser Weise eine kleine Premiere. Nodorp: „Da laufe ich dann nur noch mit.“

Domweih: Vom Luftballonstand bis zum Autoscooter

Ansonsten konnten die Vertreter der Stadt am Mittwoch 148 Schausteller, vom Luftballonstand bis zum Autoscooter, auf der Marktmeile begrüßen. Einen herben Verlust musste Nodorp noch zwei Tage vor Aufbaubeginn beklagen. Der Inhaber des Zuckerwattestandes hatte abgesagt. Das sei ein Ergebnis der städtischen Gebührensatzung, so der Vorsitzende des Marktausschusses, Ingo Neumann, im Gespräch mit dieser Zeitung. In anderen Städten sei solch eine Absage mit Kosten verbunden. Er könne sich vorstellen, dass der Marktausschuss sich dieses Themas annehmen wird.

Ansonsten, sagte Neumann auch noch, seien diesmal statt drei nur noch zwei Schießbuden zugelassen worden. Nach seiner persönlichen Auffassung passten diese Anbieter nicht mehr in die heutige Zeit, werde doch das Thema Gewaltverherrlichung und damit auch das Schießen an sich zunehmend kontrovers diskutiert. Es könnte sein, dass Neumann damit ein weiteres Fass aufgemacht hat. Auch der Wunsch der Grünen-Stadtratsfraktion, mehr Bio auf der Domweih zu präsentieren, sei für ihn ein Faktor. Dazu müssten aber die entsprechenden Anbieter mehr Werbung in eigener Sache machen.

Domweih: Der Bierpreis bleibt stabil

Erfreuliche Nachrichten für alle Domweihbesucher, jedenfalls diejenigen, die dem Gerstensaft zugetan sind. Wie Sven Sottorff, Festwirt des Reisegewerbes „Platzhirsch“ und des Musikzeltes, mitteilte, bleiben die Bierpreise auf der 1034. Domweih stabil. „Der Bierpreis für 0,2 Liter bleibt bei zwei Euro, und das Pfand wird generell bei einem Euro liegen“, bestätigte der Festwirt, der bezweifelte, angesichts diverser Preissteigerungen in vielen Bereichen, ob der Bierpreis auch bei der 1035. Auflage des sechstägigen Voksfestes beibehalten werden könne.

1800 Teilnehmer werden am Samstag den großen Fest-Umzug in der Innenstadt ab 13.30 Uhr bereichern. Genau 57 Gruppen, darunter neun Musikzüge und 550 Kinder, werden dabei sein. 2018 waren es mehr Gruppen, aber weniger Personen. 22 Teilnehmer kommen mit Fahrzeugen, teilte die Tourist-Info auf Anfrage mit. Ehe traditionell drei Böllerschüsse hinter der Kreissparkasse das Volksfest eröffnen, wird Thomas Stahlberg vom NDR als Moderator auf dem Festwagen die Aktiven vorstellen.