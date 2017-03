Störtebekers Vermächtnis: Lätarespende mit Spektakel vor Verdens Rathaus

Das Vermächtnis wird erfüllt: Klaus Störtebeker kehrt am Montag nach Lätare wieder zum Verdener Rathaus zurück. In seinem Gefolge natürlich die Likedeeler, ein Fass Heringe und Brot. - Foto: Wennhold

Verden - 530 Brote und 1 600 Heringe werden jedes Jahr am Montag nach dem Sonntag Lätare an die Bevölkerung verteilt. Die seit Jahrhunderten gepflegte Tradition drei Wochen vor Ostern geht auf ein angebliches Vermächtnis des Seeräubers Klaus Störtebeker zurück. Kurz vor seiner Hinrichtung auf dem Hamburger Grasmarkt im Jahr 1401 soll er es den Armen der Stadt Verden, den Geistlichen und den städtischen Beamten Verden hinterlassen haben.

In diesem Jahr fällt der Tag der Lätarespende auf den 27. März, und so hat der tote Pirat am Montag seinen großen Auftritt vor dem Verdener Rathaus und und bringt höchstpersönlich die Heringe vorbei, in Begleitung seiner mittelalterlichen Mitstreiter, den Likedeelern.

+ Olaf Lies. - Foto: Thiemo Jentsch In Verden tritt der seinerzeit gefürchtete Freibeuter also eher als eine Art norddeutscher Robin Hood auf. Seine Verbindung zu Verden geht der Sage nach darauf zurück, dass Störtebekers engster Kumpan, Gödecke Michelken, aus einer Gutsherrenfamilie aus Eitze oder Scharnhorst stammen soll, die heute Ortschaften der Stadt Verden sind. Störtebeker und Michelken sollen in der Verdener Gegend Grundbesitz erworben haben, der beiden als Unterschlupf und Zufluchtsstätte gedient haben könnte. Aus Dankbarkeit dafür, so die Sage, habe er sein Vermächtnis zu Lätare eingerichtet. Eine andere Sage berichtet, dass auch Fenster des Verdener Doms auf eine Zuwendung des Seeräubers zurückgehen.

Drei politische Ehrengäste erwartet

+ Michael Roth. - Foto: Michael Farkas Wie der britische Kollege als Gesetzloser mit einem Herzen für die Armen und Geknechteten wird sich auch der Geschichte gewordene Pirat Störtebeker vor dem Verdener Rathaus mit der Obrigkeit anlegen. Als deren Vertreter werden, wie in den Jahren zuvor, drei politische Ehrengäste erwartet. Diesmal sind es Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt in Berlin, Olaf Lies, niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, sowie der Staatsrat bei der Bremer Senatorin für Finanzen, Dietmar Strehl.

Das Spektakel beginnt am Montag um 10 Uhr mit einem Konzert der Bigband des Domgymnasiums und des Shanty-Chors Verden auf dem Rathaus-Vorplatz. Störtebeker, im richtigen Leben heißt er Bernd Maas und ist Schauspieler, hat seine große Stunde ab 10.30 Uhr. Seine Aufgabe ist nicht nur, Fisch und Brot zu bringen, sondern auch der Menge die Ehrengäste mit satirischen Kommentaren zu präsentieren.

Nach dem Schauspiel begrüßt Bürgermeister Lutz Brockmann den Piraten, die Zuschauer und die Ehrengäste zur Lätarespende. Und wenn letztere ihren Beitrag mit einem launigen Gruß an den Piraten und die Stadt Verden geleistet haben, werden sie Heringe und Brot an alle verteilen, die sich in die lange Schlange einreihen.

„Launige Reden“ erwartet

Gegen 11.30 Uhr werden die Gäste aus Bremen, Hannover und Berlin allerdings schon wieder in der Stadthalle erwartet, wo sie die Stadt und geladene Teilnehmer zu einem wohltätigen Störtebeker-Heringsessen erwarten. Die Speise vom Heringsbüfett müssen sich die drei Vertreter der Obrigkeit allerdings verdienen. Zur Unterhaltung der Gäste werden von ihnen „launige Reden“ erwartet.