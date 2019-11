„Noch schöner als in den Vorjahren“

In diesem Jahr wird der Domstollen am Eröffnungstag bereits zum zehnten mal zugunsten des Domkindergartens verkauft. Bereits um 16.30 Uhr begleitet Drehorgelspieler Ullrich Schäfers die Kindergartenkinder und Bäckermeister Rothermundt mit dem im Domkeller gereiften Stollen vom Dom bis zur Weihnachtsmarktbühne. Wer sich dem Zug mit Laternen anschließen möchte, ist herzlich willkommen. Archivbild: Niemann

Verden – Viele warten bereits voller Ungeduld darauf, dass auf dem Verdener Weihnachtsmarkt wieder die Lichter angehen und sich der Duft von Zimt und Honig auf dem Rathausplatz ausbreitet. „Der Weihnachtsmarkt wird ebenso schön, wenn nicht sogar noch schöner als in den vorherigen Jahren“, verspricht Hüseyin Tavan, Vorsitzender im Verein Veranstaltungen für Verden, der seit Jahren erfolgreich den Weihnachtsmarkt organisiert.

Der Startschuss fällt am Montag, 25. November, um 17 Uhr, mit der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Lutz Brockmann und den Vereinsvorstand mit anschließendem Verkauf des Domstollens durch die Bäckerei Rotermundt.

Für die festliche musikalische Umrahmung der Eröffnung wird laut Hüseyin ebenfalls gesorgt. „Der Markt wird mit Altbewährtem wie mit Neuem punkten und vor allem familienfreundlich bleiben.“ Dazu gehörten beispielsweise die Weihnachtskrippe auf dem Podest, Besuche und Aktionen mit dem Weihnachtsmann, das tägliche Öffnen des Weihnachtskalenders ab dem 1. Dezember, gemeinnützige Wunschbaumaktion, Kinderkarussell oder die zahlreichen kulturellen Programmpunkte mit Kleinkünstlern, Chören, Vereinen, Institutionen oder karitativen Einrichtungen.

Und die Aussteller? „Zehn Holzhütten sind kontinuierlich belegt“, sagt Tavan. Darunter seien vielseitige und kreative Kunsthandwerker und Hobbykünstler, die Gerhard Paepke unter Dach und Fach gebracht habe.

Gastronomisch werde sich der Markt überwiegend am Angebot der Vorjahre orientieren. „Nur ein Brezelstand und eine Burger-Hütte sind neu dabei.“ Nach dem kulturellen Rahmenprogramm befragt, meint Tavan, dass es dem seiner Vorläufer ebenbürtig sei. Mit zahlreichen musikalischen Auftritten unterschiedlicher Bands, Chören und Liedermacher, vielseitigen Präsentationen und den speziellen Angeboten für kleine Leute gäbe es auch diesmal eine Fülle von Attraktionen, die zu einem Bummel über die vorweihnachtliche Meile einlade. Die würde inzwischen selbst von Bremern besucht. Es sei toll, dass sich der Weihnachtsmarkt so großer Beliebtheit erfreue, so Tavan, der sich im Namen des Vereins auch bei der Stadt Verden und den Sponsoren bedankt, ohne deren Unterstützung vieles gar nicht möglich wäre.

Der Weihnachtsmarkt ist montags bis donnerstags, von 11 bis 20 Uhr, freitags und sonnabends, von 11 bis 21 Uhr, und sonntags, von 13 bis 20 Uhr, geöffnet. nie

Informationen

zum Programm finden sich im Internet unter www.weihnachtsmarkt-verden.de sowie auf Facebook.