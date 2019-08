Noch keinen Schlussstrich gezogen

Die „Dames“ treffen sich seit über 50 Jahren in einem Cottage zum Tee. Foto: Koki

Verden – „Tea with the Dames“ heißt der Streifen, für den sich Mittwoch, 21. August, um 20 Uhr, der Vorhang des Kommunalkinos (Koki) Verden öffnen wird.

In dem Dokumentarfilm, der seit dem 25. April in den deutschen Kinos zu sehen ist, trifft sich eine gemütliche Teegesellschaft von vier Damen, die mit ihren vergnüglichen Anekdoten über die Macken von Schauspielkollegen, Ex-Ehemännern und über prägende Erfahrungen spricht.

Die vier britischen Schauspiel-Ikonen und gleichnamigen Darstellerinnen, Maggie Smith, Judi Dench, Eileen Atkins und Joan Plowright, wurden von der Queen höchstpersönlich aufgrund ihrer herausragenden schauspielerischen Leistungen in den Ritterstand erhoben. Die „Dames“ verbindet eine außergewöhnliche Freundschaft: Seit über 50 Jahren treffen sie sich ab und zu in einem Cottage zum Tee, um sich über den neuesten Klatsch, ihr Leben, Erinnerungen und Erfahrungen auszutauschen. „Dabei sprechen sie von ihren Anfängen auf der Theaterbühne, ihren Erfahrungen vor der Kamera, ihren schwierigen Kollegen und dem immer noch bestehenden Lampenfieber“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kokis. Mit viel Selbstironie und Witz unterhalten sie sich über ihre Ex-Ehemänner (geschieden oder verstorben) und die Wehwehchen des Alters. Zuletzt stellen sie aber noch einmal klar: Mit diesem Film werden sie bestimmt keinen Schlussstrich unter ihre Karriere ziehen. Unermüdlich werden sie bis zum Ende arbeiten.

Das Gespräch zwischen den „Dames“ wird mit kurzen Ausschnitten aus alten Filmen der vier Britinnen unterlegt. Die Laufzeit des Films beträgt 84 Minuten, in dem die Vier freimütig und mit nicht immer ganz jugendfreien Humor über die Laufbahnen ihres Lebens witzeln, trotzdem gibt es aber keine Altersbeschränkung.

Vor dem Hauptfilm läuft ein Kurzfilm des Filmsalats 2019.