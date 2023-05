Flohmarkt am Verdener Kreishaus: Einer geht vielleicht noch

Von: Wiebke Bruns

Mittendrin im regen Treiben: Anke Monika Meyer, die sich über ihr Schnäppchen, eine Spielküche fürs Enkelkind, freute. © Bruns

Riesenresonanz auf den Flohmarkt am Verdener Kreishaus. Vielleicht war es ja doch nicht die letzte Veranstaltung dieser Art an diesem Platz.

Verden – Weil der Warwick-Platz in Verden, neben dem Kreishaus, mit einer Rettungswache bebaut werden soll, steht er künftig nicht mehr für den Verdener Frühjahrsflohmarkt zur Verfügung. Doch am Sonnabend reihten sich dort noch einmal die Tapeziertische aneinander. Rund 250 Verkäufer zählten die Veranstalter vom Förderverein der Fußballjugend im TSV Dauelsen, die sich mit dem Wegfall des Platzes auch aus der Organisation verabschieden.

Um halb vier in der Nacht trafen die beiden ersten Verkäufer ein. Nachbarn, die sich nicht abgesprochen hatten, und umso überraschter von der nächtlichen Begegnung waren. Ab fünf Uhr durfte aufgebaut werden und da wurde es dann richtig voll. Gegen 10 Uhr tauchte noch ein Vater mit seiner Tochter auf. Ob für sie noch ein Fleckchen frei wäre, fragten sie vorsichtig an. Selbstverständlich und da wurde dann auch keine Standgebühr mehr erhoben. Ohnehin mussten Kinder für kleine Flächen nicht zahlen.

„Schade, dass es hier nicht mehr stattfindet“, sagte Kirsten Siebelts. Es bräuchte dann einen anderen großen Parkplatz oder besser noch die Innenstadt, die weitere Vorteile bringen würde. Auswärtige würden sich als Besucher dann die Stadt ansehen – und wenn die Gastronomie mitspiele, würde auch diese davon profitieren, meinte die Beppenerin.

Zum 15. Mal hatten die Sportsfreunde aus Dauelsen die Organisation übernommen. Mit Wohnmobil und guter Laune waren rund 20 Helfer im Einsatz. Die hatten wieder alle Hände voll zu tun. Dankbar zeigten sich Wolf Schlarmann und Jürgen Maack vom Förderverein für die Unterstützung, die sie in all den Jahren erfahren haben. Seitens der Stadt und des Landkreises sowie der Verdener Feuerwehr, deren Übungsplatz an der Artilleriestraße als Parkplatz genutzt werden durfte, und auch durch Thomas Sucholinski, der sie bis zu seinem Tod immer bei der Müllentsorgung unterstützt habe.

Im Schnitt seien es jedes Jahr rund 2 500 Euro gewesen, die nach Abzug aller Kosten der Fußballjugend zu Gute gekommen sind. Das Geld werde künftig fehlen, aber der TSV Dauelsen stehe finanziell wieder gut da, seit Günter Gitz dort den Vorsitz übernommen hat. Und der hat noch Zweifel an einem schnellen Baubeginn. „Wenn der öffentliche Dienst baut...“, orakelte er. „Aber nicht nur der.“

Und was wäre, wenn es bis Mai 2024 noch keinen ersten Spatenstich gegeben hat? „Ich glaube, dann lassen wir mit uns reden“, machte er allen Trödelfreunden Hoffnung, dass es doch noch eine weitere Auflage des Frühjahresflohmarktes unter der Organisation des Fördervereins geben könnte.

Anke Monika Meyer hatte unübersehbar die Chance genutzt und schleppte für ihr Enkelkind eine Spielküche vom Platz. Die Dauelserin fände es sehr schade, wenn es künftig keinen Frühjahrsflohmarkt mehr geben würde. „Da muss eine Lösung gefunden werden“, befand sie und dürfte damit vielen Flohmarktfreunden aus dem Herzen gesprochen haben. wb

Er spiele zu schlecht, witzelte dieser Händler, der ein Akkordeon im Angebot hatte. © Bruns

Von einem Frühjahrsflohmarkt in der Innenstadt könnten auch Gastronomie und Einzelhandel profitieren, meinte Kirsten Siebelts. © Bruns