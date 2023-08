Noch fehlen 3 500 Erklärungen

Von: Heinrich Kracke

Petra Garrelts vom Finanzamt Verden.

Bei der neuen Grundsteuer droht jetzt ein Verspätungszuschlag. Finanzamtsmitarbeiter haben eine Reihe von Karteileichen entdeckt.

Verden/Achim – Ein halbes Jahr nach dem eigentlichen Finale einer der größten behördlichen Erhebungen aller Zeiten in der Region ist immer noch kein Ende in Sicht. Die Grundsteuer-Erklärungen, die ursprünglich bis Januar eingereicht werden sollten, liegen weiterhin nicht komplett im Finanzamt vor. „Rund 3 500 fehlen für den Landkreis Verden noch“, sagt auf Nachfrage Petra Garrelts, Sachgebietsleiterin der Grundbesitzstelle im Hochhaus an der Bremer Straße in Verden. Allerdings beginnt sich der Dschungel ein wenig zu lichten. Mitte Mai fehlten noch mehr als 12 000 dieser Erklärungen.

Gleichzeitig wechselt die Behörde ihre Strategie. Ging es in den Monaten rund um den Jahreswechsel vorrangig darum, überhaupt Eingänge der Steuererklärung verzeichnen zu können, was schwierig genug war, so befinden sich die Mitarbeiter der Grundbesitzstelle inzwischen mehr in der Detektiv-Arbeit. Sie spüren Karteileichen auf, sie klären Fehleinschätzungen. Eines der beliebten Beispiele: der Garten. Fällt er flächenmäßig ein wenig üppiger aus, was durchaus in den Dörfern nicht ungewöhnlich ist, dann ist es schnell da, das Problem. Nicht unwahrscheinlich nämlich, dass der kleine Park, vielleicht auch der Gemüsegarten, dass er dem Grundvermögen zugeordnet ist, obwohl er besser in die Land- und Forstwirtschaft gehört hätte. Eine reine Bewertungsfrage, die oft genug erst mit dem Studium von Rechtsentscheidungen endgültig in die richtigen Bahnen geschoben werden.

„Im Zuge dieser Arbeiten sind eine Reihe von Ungereimtheiten ans Tageslicht gekommen“, so Garrelts. Und das gehe in den nächsten Wochen munter weiter. Die seit Mai rund 8000 eingegangenen Erklärungen werden aktuell überprüft. Ein Dutzend Mitarbeiter sind mit dieser Sysiphos-Tätigkeit beschäftigt. „Unter anderem wurden einige Karteileichen entdeckt. Daraufhin ist die Zahl der Aktenzeichen korrigiert worden.“ War die Behörde zunächst noch davon ausgegangen, ein Aktenberg von 64 000 Erklärungen müsse im Landkreis Verden abgegeben werden, so korrigierten die Verantwortlichen den Rücklauf inzwischen nach unten. „Aktuell gehen wir von 62 600 Grundsteuererklärungen aus, die hier eingehen müssten“, sagt Garrelts.

Unklar indes, was mit den 3 500 noch ausstehenden Pflicht-Auskünften passiert. Erst müsse der aktuelle Eingangsberg abgearbeitet werden, dann seien die restlichen säumigen Grundbesitzer an der Reihe. „Wahrscheinlich gehen wir hier genauso vor wie bei säumigen Steuerzahlern, die ihre Einkommenssteuererklärung nicht abgegeben haben. Wir führen eine Schätzung durch“, sagt Garrelts.

Noch springen die Behörden relativ zahm mit säumigen Steuerpflichtigen um. Die niedersächsische Steuerverwaltung hat laut Ministerium inzwischen rund eine halbe Million Erinnerungsschreiben verschickt, die noch keine Erklärung abgegeben haben, recherchierte die Deutsche Presseagentur. Damit werde aber ausdrücklich nicht die abgelaufene Abgabefrist verlängert. Sollte die Erklärung nicht eingereicht werden, könne es zur Festsetzung eines Verspätungszuschlags kommen. Zudem müssten die noch ausstehenden Fälle geschätzt werden.

Die Höhe des Verspätungszuschlags beträgt für jeden angefangenen Monat 25 Euro. Die Verspätung wird ab Februar berechnet. In der Regel sehe man bei Abgabe der Grundsteuererklärung innerhalb der Frist des Erinnerungsschreibens von einem Verspätungszuschlag ab, hieß es.

Von 2025 an soll die neue Grundsteuer-Berechnung gelten. Das hatte das Bundesverfassungsgericht gefordert, bis zuletzt kalkulierten die Finanzämter den Wert einer Immobilie auf Grundlage völlig veralteter Daten. Für die Neuberechnung müssen bundesweit fast 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. Für die Kommunen ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen.

Inzwischen mehren sich die Anzeichen, es könnte zu einer Verschiebung der neuen Berechnung kommen. Immerhin müssen nicht nur die Daten in den Finanzämtern zusammengetragen werden, die einzelnen Kommunen haben sich zudem ebenfalls noch auf den neuen Modus einzustellen. Dazu sind in den Rathäusern umfangreiche Umstellungen der Verfahren notwendig.