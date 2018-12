Neue Möglichkeiten für die Sternenfahrten: Wattmobil und Spezialtrage

Übergabe in Wilhelmshaven: Das neue Wattmobil macht es möglich, dass die Sternenfahrten auch mal direkt ins Watt oder an das Wasser gehen können.

Landkreis - Lange hat der Verein Ambulance-Service-Nord (ASN) auf diesen Moment gewartet. Mit dem Projekt Sternfahrten hat er bereits viele „letzte“ Wünsche vor dem Tod erfüllt. Häufig war ein Ausflug an die Nordsee dieser letzte Traum und damit ging es oft nach Cuxhaven. Der Verein hat dank Spenden nun zwei weitere wichtige Hilfsmittel, um diese letzten Erlebnisse auch so intensiv und vollständig wie möglich gestalten zu können.

„Bei der Planung für diese Touren ist sehr viel zu beachten“, berichtet Frank Hupe, zweiter Vorsitzender des Vereins. Das Wetter, der Gesundheitszustand, die medizinische Versorgung, Ausnahmegenehmigungen zum Befahren gewisser Strecken oder auch das Parken. Aber besonders bei den Ausflügen an die Nordsee haben wird ein besonderes Augenmerk auf den Tidenkalender gerichtet.

„Es bringt nichts wenn unser Fahrgast noch einmal das Wasser sehen möchte, und die Natur uns einen Strich durch die Rechnung macht“, so Hupe. Die Ausflüge an den Strand oder ins Watt sind immer schön, aber jetzt kann der ASN noch mehr bieten.

Wie Frank Hupe berichtet, konnte der Verein nun ein spezielles Tragenuntergestell übernehmen, das die Weyher Firma EST-Speer entwickelt und gefertigt hat. Es ermöglicht dem Verein das unkomplizierte Umlagern der Trage auf das speziell für unbefestigte Wege, Strand und Watt angefertigte Untergestell.

Ein Rollstuhl für unbefestigte Wege

„Damit können wir auch unseren liegenden Fahrgästen noch mehr ermöglichen“ betont Hupe. Das zweite Gerät hat Frank Hupe in Begleitung von Marco Seidler selbst abholen dürfen. Es handelt sich dabei um ein Wattmobil, ein Rollstuhl für ebenfalls unbefestigte Wege, Strand oder auch Watt. Hupe ist stolz auf diese Anschaffungen wie er sagt. „Es ist unglaublich wieviel man damit mehr erreichen kann. Das Wattmobil ist so gebaut, dass unser Fahrgast sogar die Möglichkeit hat, das Watt oder den Strand mit den Füßen zu genießen“, erzählt er.

„Es ist gar nicht so einfach gewesen, diese Vorstellungen und Wünsche des Vereins zu ermöglichen“, berichtet Vorsitzender Frank Wenzlow. „Man muss erstmal jemanden finden, der so etwas bauen kann.“ Der Verein habe lange gesucht, „zumal wir hier mit Spendengeldern der Region arbeiten“, macht Hupe auf die Bedingungen aufmerksam. Das sei der Grund dafür, dass der Verein immer versucht, Anschaffungen in der Region zu tätigen.

„Wir möchten Anschaffungen nicht über das Internet abwickeln. Wenn man mal überlegt, dass Menschen um uns zu unterstützen so viele Dinge machen. Nur um ein paar Beispiele zu nennen: Mistelzweigverkauf in der Innenstadt, Drehorgel auf dem Markt spielen, Kinder basteln Lose, Benifiz-Essen oder sogar Firmenjubiläum. Wir möchten etwas zurückgeben und zeigen, dass wir diese Unterstützung für unsere Arbeit sehr schätzen und achten“, sagte Hupe.

Dank an die Spender

Beim Wattmobil habe es keine regionale Lösung gegeben. Über das Internet sei man auf viele Anbieter gestoßen, aber einer hatte es dem Verein angetan. Die GPS-Werkstätten in Wilhelmshaven beschäftigen Menschen mit Behinderungen. Nach der ersten Kontaktaufnahme war dem Vorstand schnell klar, dass der Verein dort sein Wattmobil fertigen lassen will.

„Wir hatten dort längere Wartezeit, weil diese Einrichtungen pro Jahr nur fünf bis sechs Wattmobile fertigen kann. Aber diese Sache mit dem sozialen Gedanken war es uns wert“, berichtet Hupe.

Wenzlow und Hupe möchten sich im Namen aller künftigen Fahrgäste der Sternenfahrten noch einmal bei den Spendern danken. Beide betonen, dass jede einzelne Spende dazu beigetragen habe, das Projekt zu ermöglichen und alles, was damit zusammenhängt. Das werde auch künftig so bleiben. Weitere Informationen seien unter www.asnev.de im Internet zu finden. Dort sei auch zu erfahren, wie man dieses Projekt unterstützen kann.