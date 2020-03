„Niedlicher“ Angriff auf den Deich

Nah am Wasser gebaut: Direkt hinter dem Deich in Klein Hutbergen füllen sich die Grundstücke. Foto: ScHWinge

Nur einen Katzensprung zum Deich, und schon öffnet sich der Blick. Die Aller, die Mündung der alten Aller, die Natur von ihrer unberührtesten Seite, all das liegt in Sichtweite. Die Menschen im neuen Baugebiet in Klein Hutbergen haben es nicht schlecht getroffen. Aber das Idyll birgt Tücken.

VON HEINRICH KRACKE

Verden – Christian Asendorf wandert gesenkten Hauptes durch diese Landschaft. Als Vorsitzender des Stedorfer Deichverbandes weiß er halt, wo er hinschauen muss. Wonach er sucht und nicht zu finden hofft, das liegt nicht in der Ferne, es liegt zu seinen Stiefeln. Und es ist nicht leicht zu erkennen. „Gefährdet sind besonders die Deichfüße“, sagt er. Irgendwo eine leichte Delle im Boden oder im aufgeschütteten Wall, das wäre ein untrügliches Zeichen. Ein richtig klaffendes Loch in der Erde, und er müsste Alarm schlagen. Diesmal ist keines zu sehen, kein Zuwanderer der etwas anderen Art. Keine Nutria, im Volksmund heißen sie Biberratte. Sie haben vieles gemein sowohl mit Biber als auch mit Ratte. Sie schaden den Schutzwällen, sie vermehren sich ohne Ende.

Sie sind da. Irgendwo stecken sie, die aus Südamerika stammen und in Mitteleuropa eingebürgerten Nager. Bis zu einen Meter lang können sie werden, die Tiere, die so harmlos aussehen, so niedlich. Sie sind da. Darauf deutet die „Strecke“ hin, die der Kreisjägerverband führt. Rund 20 Tiere innerhalb kürzester Zeit in den Fallen, die allein im Raum Hutbergen aufgestellt wurden. Und das dürfte nur die Spitze des Eisbergs sein. „Vor vier Jahren lagen wir kreisweit bei vier Nutrias, im vergangenen Jahr schon bei über 600, jetzt bereits bei über 1500“, sagt Jägerschafts-Vorsitzender Jürgen Luttmann. Besonders im Fokus liege das Aller-Weser-Dreieck. Und hier hochsensible Bereiche beispielsweise um Klein Hutbergen mit dem tief liegenden Deich-Hinterland.

Die Gefahr sei lange verniedlicht und verharmlost worden, sagt jemand, der beruflich in Sachen Nutria und deren Bekämpfung unterwegs ist. Sagt Heiko Fritz von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. „Wir haben frühzeitig darauf hingewiesen, aber niemand wollte es so recht ernst nehmen.“ Seit den Ereignissen beispielsweise von der Delme mit mehreren unterhöhlten Deichen lacht niemand mehr. Das Land Niedersachsen verstärkte die Nutria-Bekämpfung. Drei professionelle Jäger stehen allein in Diensten der Landwirtschaftskammer, einer davon ist in der Samtgemeinde Hoya zuhause. Und den ehrenamtlichen Jägern (Heiko Fritz: „Wir stehen in engem Dialog.“) wird jede mögliche Hilfe zuteil. Schon vergangenes Jahr wurden allein den Jagdpächtern in der Kreisjägerschaft Verden fünf Fallen zur Verfügung gestellt. Eine Ausstattung, die längst nicht mehr ausreicht. Jetzt sollen ihnen bis Ende März 35 weitere Exemplare zugehen. „Landesweit rüsten wir um 750 Fallen auf“, sagt Fritz.

Der Einsatz ist nicht unbegründet. Die Wesermarsch und mit ihr die Allerniederung gilt als nächstes großes Einzugsgebiet des Neozons. „Marschgebiete mit ihren vielen großen Seen, auch künstlichen Seen, sie stellen einen optimalen Lebensraum dar“, sagt Fritz. Der Raum Verden/Nienburg sei besonders ins Visier der Tiere gelangt, darüber hinaus das Oldenburger Münsterland und das gesamte östliche Niedersachsen. Und alles zusammen leide unter der explosionsartigen Verbreitung. Ein einziges Paar komme selbst dann, wenn nur 40 Prozent der Jungtiere überlebten, innerhalb von vier Jahren auf 304 Nachkommen. Als natürliche Feinde kommen lediglich wenige Tierarten in Frage. „Höchstens Seeadler, aber die gibt es hier leider fast nicht,“ sagt Matthias Beiber. Er ist einer der Nutria-Jäger in Niedersachsen. Nicht dauerhaft und mit einem befristeten Arbeitsvertrag ausgestattet. Matthias Beiber ist ein Engagement für drei Jahre genehmigt. Ein Jahr ist schon um. Was ab dem Jahr 2022 passiert, steht noch in den Sternen. Matthias Beiber kümmert sich auch um die Sicherheit an den Allerdeichen im Raum südlich Verdens. Er kennt sich aus. „Füchse kämen als natürliche Feinde der Nutria vielleicht auch in Frage, aber sie zögern“, sagt er, „das ist ihnen zu umständlich.“

Derweil sind in Niedersachsen die Sitten rauer geworden. Die Landesregierung verschärfte vorvergangenes Jahr das Jagdgesetz und hob den Elterntierschutz für die Nutria auf. Eine höchst umstrittene Entscheidung. Tierschützer liefen Sturm. „Jungtiere verenden kläglich,“ argumentierten sie. Und auch in einigen Jägerschaften regte sich Widerstand. „Das hat nichts mehr mit Jagd zu tun,“ heißt es. Massiv plädierten einige für eine Herausnahme aus dem Jagdrecht. „Wenn Nutrias wie Schädlinge betrachtet werden, dann sollen sie auch wie Schädlinge behandelt werden, wie Ratten beispielsweise oder Mäuse.“ Und dann seien die Jäger aus dem Schneider. „Wir sind ja keine Schädlingsbekämpfer.“

In den Niederlanden gelten die Nager mit dem Hang zum Deichaushöhlen schon als Schädlinge. Aus gutem Grund. 60 Prozent des Landes liegen unter dem Meeresspiegel. Professionelle Jäger begeben sich auf ihre Spur. Vollständige Ausrottung heißt ihr Auftrag, 45 Millionen Euro stehen ihnen pro Jahr zur Verfügung.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Das Binnenland gilt als nutriafrei. Gefahr drohe nur aus Richtung Osten. Aus Niedersachsen.