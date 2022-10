Briefwahl im Landkreis Verden: 27 Vorstände

Von: Katrin Preuß

Nach etwas zähem Beginn gab es im Briefwahllokal im Verdener Rathaus in den vergangenen Wochen gut zu tun. Das bestätigen auch die beiden Verwaltungsmitarbeiterinnen Kerstin Steuerer und Nina Martens (v.r.). © Preuß

Verden hat gewählt. Zumindest 16 Prozent der mehr als 20000 Wahlberechtigten. Sie machten ihm Rahmen der Niedersächsischen Landtagswahl von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch. Der Landkreis hat auf die ungebrochen große Nachfrage reagiert.

Verden – Trotz aller Lockerungen in Sachen Corona: Der Run auf die Briefwahl ist ungebrochen. Knapp 3 300 Verdener, also mehr als 16 Prozent der 20 300 Wahlberechtigten, hatten allein bis Donnerstagmittag davon Gebrauch gemacht. Rund 4 000 Briefwähler meldete die Stadt Achim.

So erlebten auch Kerstin Steuerer, Mitarbeiterin des Bürgerbüros, und die Auszubildende Nina Martens nach zähem Beginn einen regen Zulauf im kleinen Sitzungssaal des alten Verdener Rathauses. „Inzwischen läuft es auf Hochtouren“, freute sich Kerstin Steuerer.

Wahlscheine online, per E-Mail, Fax oder Brief angefordert

Tür auf, Tür zu, Wahlbenachrichtigung und Personalausweis kontrollieren, das Verzeichnis checken, Unterlagen aushändigen, das Prozedere noch einmal erklären. Wahlwilligkeit im Minutentakt. Manche kürzten ab und konnten direkt zur Wahlurne schreiten. Sie hatten ihren Wahlschein online, per Post, E-Mail oder Post bereits bestellt. So wie der junge Mann, der am Sonntag nicht in Verden sein wird.

Der Post offenbar nicht vertrauend, hatte der Mann seiner Mutter das Versprechen abgenommen, dass sie seinen Umschlag persönlich im Rathaus abgeben würde. „Meine Stimme muss zählen“, zitierte sie nun lachend ihren Filius – und nutzte vor Ort die Gelegenheit, auch schon mal zu wählen. Ähnlich wie die Seniorin, die die Unterlagen für ihren Mann holte, der zurzeit im Krankenhaus liegt. Und ein älteres Ehepaar gab dann doch an, dass ihre Teilnahme an der Briefwahl tatsächlich der Pandemie geschuldet sei. Den Menschenansammlungen am Sonntag wollten diese beiden gerne entgehen.

Briefwahl-Umschläge: Einwurf noch bis Sonntag, 18 Uhr, beim Kreishaus

Mittlerweile haben die Kommunen ihre Briefwahlbüros in den Rathäusern geschlossen. Wer in Verden seinen (Brief-)Wahlschein noch abgeben möchte, muss sich auf den Weg zum Landkreis-Gebäude machen. Bis Sonntag, 18 Uhr, können die Umschläge dort eingeworfen werden. Im Kreishaus werden die Briefwahl-Stimmen dann auch ausgezählt.

In Erwartung vieler Briefwähler hatte die Verwaltung frühzeitig die Anzahl der Briefwahlbezirke bereits angehoben. Waren es bei der Landtagswahl im Oktober 2017 kreisweit noch 15, sind es dieses Mal mit 27 fast doppelt so viele. Dabei muss jeder Bezirk so groß sein, dass nicht mehr erkennbar ist, wer wie abgestimmt hat. Mindestens 50 Wahlbriefe gib die Bundeswahlordnung hier als Richtwert an.

162 Ehrenamtliche zählen Briefwahl-Ergebnisse aus

Mehr Bezirke, das heißt auch mehr Vorstände, also mehr Menschen, die am Sonntag auszählen. Sechs Vorstände pro Bezirk, das macht 162 Frauen und Männer. Sie alle seien Mitarbeiter des Landkreises, die am Sonntag ehrenamtlich im Einsatz seien, berichtet Sprecherin Susanne Bruns.

Laut Bruns beginnen die Vorstände gegen 15.30 Uhr mit den Vorbereitungen. Sprich: Umschlag Nummer eins, der rote Wahlbrief, kann geöffnet werden. Er beinhaltet neben einem weiteren, blauen Umschlag mit dem Stimmzettel, den Wahlschein, den die Ehrenamtlichen auf seine Gültigkeit hin überprüfen. Ist alles in Ordnung, wandert Umschlag Nummer zwei, der blaue, zurück in die Urne. Er darf erst ab 18 Uhr geöffnet werden, wenn die Auszählung – und damit die Spannung – beginnt.