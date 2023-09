Nicoles Rückkehr in der Verdener Stadthalle

Von: Christel Niemann

Die Sängerin allein mit ihrer Gitarre. © Niemann, Christel

Verden – Nach ihrer überstandenen Krebserkrankung ist Schlagerstar Nicole wieder auf Tournee. Im Gepäck ein neues Album, das sie in der Stadthalle vor vollem Haus vorstellte. Ihre Fans bekamen aber nicht nur die neuen Lieder zu hören, auch alte Hits wie „Ein bisschen Frieden“ erklangen, auf der Verdener Bühne in einer durch einen ukrainischen Refrain erweiterten Version.

Sie hat in ihrem Leben schon viele Krisen durchlebt. Doch egal was auch kam, die Musik, das Singen, habe ihr immer wieder neue Kraft gegeben. Das hat die Künstlerin auch an diesem Abend in der Stadthalle gezeigt, wo sie im Rahmen ihrer Tour gastierte. Zum eingängigen Intro ihres „Ich bin zurück“-Programms kam Nicole in schwarzem Outfit und bodenlangem Mantel auf die Bühne. Mit ihren vier Musikern und „Ich bin zurück“ legte sie gleich los.

Schnell wurde deutlich, dass die Saarländerin mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung hat. Sie ging nicht nur mit spürbarer Freude, sondern absolut professionell zur Sache. Die Songs schlichen sich mehr ins Bewusstsein, wenn sie über große Gefühle, Schicksale, Freundschaften und natürlich die Liebe, über aktuelle und über vergangene sang. Immer begleitet vom Applaus und begeisterten Pfiffen ihrer Fans. Zu Songs wie „So viele Lieder sind in mir“, „Wirst Du mich lieben“, „Afrika“, Seelenpiloten“ , „Papillon“, „Melodie“ oder „Alle Menschen sind besonders“ schunkelten Pärchen, aber auch einander unbekannte Sitznachbarn Arm in Arm im Takt. Handyleuchten klommen auf und wurden statt Feuerzeug geschwenkt, viele sangen textsicher mit.

Ein unerwarteter Moment wurde nach der Pause Jana Schlimme beschert, als Nicole die Bühne verließ, singend durch die Reihen ging und dabei zu ihr auf Kuschelkurs ging. Die junge, schwer behinderte Frau aus Seggebruch (Kreis Schaumburg) sitzt im Rollstuhl und ist ein großer Fan der Künstlerin. „Sie kennt die Titel aller Lieder, hört sie rauf und runter und kann alle komplett mitsingen“, erzählte ihre Pflegerin. „Wann immer Nicole ein Konzert in erreichbarer Nähe gibt, wir sind dabei.“

Johlenden Beifall gab es von den restlos begeisterten Besuchern auch gegen Ende des mit rockigen Beats neu geprägten „Mit Dir vielleicht und sowieso“ oder „Ich hab Dich so lieb“, die in einer jeweils aufgefrischten Version viel melodiöser erklangen und etliche Besucher aufstehen ließen.

Natürlich durfte „Ein bisschen Frieden“ nicht fehlen, der Song, mit dem die damals 17-Jährige 1982 den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewann und zu dem sie sich auch diesmal selbst auf ihrer weißen Gitarre begleitete. Auch hier bewiesen die Fans absolute Textsicherheit.

Natürlich ließ das Publikum sein Idol nicht ohne mehrere Zugaben den langen Konzertabend beenden. Beim Song „Gerne am Leben“ sangen die Fans die Titelzeile gefühlt mehrere Male. Die Begeisterung war groß, ein Riesenjubel brandete den Künstlern entgegen und wollte kein Ende nehmen. Nicole zeigte sich absolut beeindruckt von ihrem Publikum: „Danke für diesen wunderbaren Abend, Verden!“

Textsicher sangen viele Fans in der Stadthalle mit ihrem Star die Hits einer langen Karriere. © Niemann

Glücksmoment für Jana Schlimme aus Seggebruch, als sie Nicole spontan umarmt hat. © Niemann, Christel