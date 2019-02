Der beste Leser auf Kreisebene heißt Jonathan Tommes Ludwig Weigele

Nicht im Traum damit gerechnet

+ © Niemann Die Teilnehmer: Vorne:: Benjamin, Lilly und Jane (vorne), Seniha, Lina, Jonathan, Maxi und Mika (hinten). © Niemann

Verden - Der beste Vorleser aus dem Kreisgebiet kommt in diesem Jahr von der Oberschule in Langwedel: Jonathan Tommes Ludwig Weigele hat am Sonnabend den Lesewettstreit im Kreisentscheid im 60. Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in der Buchhandlung Heine in Verden gewonnen. Er wird den Landkreis bereits im April auf Bezirksebene vertreten.