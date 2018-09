Neustart aus dem Nichts: Zozan und Dogan Can eröffnen „Kebap House“

Zozan und Dogan Can haben sich in der Ostertorstraße eine neue Existenz aufgebaut.

Verden - Bei dem Großbrand am Ostersonnabend 2018 in der Verdener Fußgängerzone wurde nicht nur ein Haus komplett zerstört, sondern auch die Grundlage der beruflichen Existenz von Zozan und Dogan Can. Sieben Jahre hatte das Ehepaar dort ihr „Kebap House“ betrieben. Knapp fünf Monate sind seit dem Brand vergangen. Am Montag feierte das Ehepaar Neueröffnung in der Ostertorstraße.

Unbeschwert hatten sie an jenem Abend bei einer Hochzeit in Martfeld gefeiert. Irgendwann habe er auf sein Handy geschaut und mehrere verpasste Anrufe seines Mitarbeiters festgestellt, erinnert sich Dogan Can. Als er in einem Rückruf vom Brand erfuhr, habe er dies erst für einen Aprilscherz gehalten. Schließlich war es die Nacht zum 1. April.

Sofort eilte er nach Verden. Als er ankam, loderten die Flammen noch oben im Haus. Fassungslos beobachtete er die Löscharbeiten. Als das Ehepaar am nächsten Tag wieder zum Brandort kam, hatte der Abrissbagger schon ganze Arbeit geleistet. Es war der zweite Schock, schließlich hatte der Imbiss nachts weitestgehend unbeschadet gewirkt. Mit der Begründung einer Einsturzgefahr war das Gebäude abgerissen worden. Von dem Inventar wurde nichts gerettet. „Die Feuerwehr hatte mich nachts bis zur Eingangstür, aber nicht hineingelassen“, so Dogan Can. „Sicherheit geht vor.“

+ Zu Beginn des Feuers am Ostersonnabend stand das Haus mit dem „Kebap House“ (Mitte) noch an der Großen Straße. © Bruns

Von jetzt auf gleich hatte die kleine Familie, die gerade in Eystrup ein Haus gebaut hatte, kein Einkommen mehr und keine Perspektive. Was dann folgte, hat sie völlig überrascht. Die Anteilnahme der Verdener war enorm. Großes Bedauern wurde in verschiedenen Verdener Facebook-Gruppen geäußert. „Viele haben sich bei uns gemeldet“, sagt der 35-Jährige. „Das alles hat uns Kraft gegeben“, betont er voller Dankbarkeit. „Wir hatten doch nicht gedacht, dass wir so gut ankommen.“

Anatolische Spezialitäten auf der Speisekarte

Gerade noch selbständig, dann arbeitslos und Hartz IV-Empfänger. Das Ehepaar brauchte dringend neue Räume und angesichts der Welle der Solidarität sei ein anderer Ort als Verden für den Neuanfang nicht in Betracht gekommen, erklärt der Eystruper. Unterstützt habe sie bei der Suche die Wirtschaftsförderung der Stadt Verden. Mit Fabian Fortmann habe er dort einen Ansprechpartner gehabt, der „sich wirklich gekümmert und immer Zeit genommen hat“, betont Can.

Knapp fünf Monate liegt der Brand zurück. Am Montag feierten sie Neueröffnung in einem früheren Blumenladen beziehungsweise Weinlokal und Gaststätte in der Ostertorstaße 12. Wie gehabt stehen auf der Speisekarte anatolische Spezialitäten. Neben Döner und Rollo gibt es vegetarische Gerichte, Salate, Pizzen und seit Montag auch Bratwurst, Burger und Döner mit gebratenem Gemüse. Demnächst soll es auch Grillhähnchen geben und mit etwas Glück einen zuverlässigen Telefonanschluss (04231/9029098).

Geöffnet ist das neue Kebab House montags bis sonnabends, von 11 bis 21 Uhr, feiertags ab 12 Uhr. Sonntag ist Ruhetag.

wb