Neues Netzwerk für Frieden und Gerechtigkeit

+ Die Netzwerkgründer schlossen sich im Domherrenhaus zusammen. Foto: Netzwerk

Verden – Frieden, Umweltschutz, Demokratie, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und noch mehr haben Vertreter von acht Vereinen oder Initiativen zu ihrem gemeinsamen Ziel erklärt. Im Verdener Domherrenhaus schlossen sie sich zu einem neuen Netzwerk zusammen. Der Verbund ist offen für weitere Gruppen, Vereine, Verbände oder Organisationen, soll den Infoaustausch intensivieren und Kooperationen ermöglichen. Zu den Gründungsmitgliedern gehören Vertreter und Vertreterinnen vom Dörverdener Forum Zukunft, Ankommen in Thedinghausen, dem Arbeitskreis Cato Bontjes van Beek in Fischerhude, dem Dokumentationszentrum DOZ 20 Verden, Tagungshaus Drübberholz, der Amnesty International Ortsgruppe in Verden, DGB und Wabe.