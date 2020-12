Neues Dialysegerät für Klinik Verden „Gold wert“

Erstes Projekt des Förderkreises Aller-Weser-Klinik / Vorsitzender Reichelt: Kardiologie der Anfang

Erstes Projekt für die Aller-Weser-Klinik: Förderkreis-Vorsitzender Wolfgang Reichelt (Mitte) übergibt Chefarzt Ralf Weßel (r.) in Anwesenheit von Gunda Hoppe, Ingo Neumann und Marianne Baehr (v.l.) das Dialysegerät.

Verden/Achim – Patienten, die stark geschwächt in die Klinik eingeliefert werden, in der Kardiologie etwa, oder auf der Intensivstation. Und dann kommt Nierenversagen hinzu. „Da kann nicht mit einem normalen Dialysegerät geholfen werden“, sagt Ralf Weßel, Chefarzt für Innere Medizin und Kardiologie, „das schwächt den Körper zu sehr.“ Man habe schon Patienten abweisen müssen. Spätestens seit gestern ist dieses Problem keines mehr. Der Förderkreis Aller-Weser-Klinik übergab ein Spezialdialysegerät, das die sonst gut dreistündige Blutwäsche kräfteschonend auf den ganzen Tag verteilt. „Es ist Gold wert“, so Weßel. Die Innovation ist wie berichtet die erste Hilfsmaßnahme des Förderkreises, der im Frühjahr an den Start gegangen war. „Weitere Projekte sollen folgen“, sagt Vorsitzender Wolfgang Reichelt.