Neuer Mieter für Café im Facharzt-Zentrum

+ Das Café im Facharzt-Zentrum steht noch leer. Foto: hustedt

Verden – Seit Juni ist die Cafeteria im Facharzt-Zentrum an der Eitzer Straße geschlossen. Doch in zwei Monaten könnte sich das ändern: „Wir hoffen, dass wir im Januar 2020 einen neuen Mieter haben“, berichtet Frauke Meyenberg, Pressesprecherin der Specht-Gruppe. Wer in das leerstehende Café einzieht, sei aktuell noch offen. „Wir sind mit unterschiedlichen Interessenten im Gespräch“, so Meyenberg. Die Wahrscheinlichkeit, dass es erneut ein Café wird, sei aber gering. Das Geschäft rentiere sich – insbesondere am Wochenende – nicht.