Neuer Glanz für die alte Turnhalle

Diskutiert, gefordert und immer mal wieder zurückgestellt: Die Sanierung der Turnhalle an der Nikolaischule hat lange auf sich warten lassen. Jetzt sind aber doch die Handwerker angerückt und der betagte Bau wird wieder auf Stand gebracht.

Verden – Es war noch vor Weihnachten, da hat der Stadtrat die Maßnahme einstimmig abgesegnet. Sogar Lob für die Hochbau-Abteilung im Rathaus gab es aus den Ratsfraktionen. Knapp 1,5 Millionen Euro werden laut Planung der Stadtverwaltung verbaut und bis zum Dezember soll die Halle in neuem Glanz erstehen. So jedenfalls erwartet es Abteilungsleiter Wolfgang Tobias.

Auslöser dafür, dass das Projekt nicht ein weiteres Mal verschoben werden kann, war ein energetisches Gutachten des Büros Spleet. Der Verdener Ingenieur hatte 2017 ausgerechnet, dass durch die energetische Sanierung die CO2-Emissionen von 105 auf 45 Tonnen pro Jahr gesenkt werden können. Neben diesem klimaschonenden Effekt hätte das auch einen für das Stadtsäckel. Die Energiekosten würden von jährlich 17 000 auf 4 800 Euro sinken.

Architekten und Fachplaner bekamen Aufträge und machten sich an die Arbeit. Dass bei der Gelegenheit auch die Beleuchtung auf die klimafreundlicheren LED-Leuchtmittel umgestellt wird, war fast logisch. Andererseits erleichterte die Aussicht auf Fördermittel die Entscheidung.

Wie das bei solchen etwas betagteren Bauten so ist, wird mancher Sanierungsbedarf erst klar, wenn man anfängt. Die Halle wurde, Tobias zufolge, in den 1960ern errichtet. Und so war auch hier nach über 50 Jahren einiges zu machen, wenn man heutigen Ansprüchen genügen wollte. Dass Dusch- und Sanitärbereich eine Verjüngungskur dringend nötig hatten, war schon lange bekannt. Rollstuhlgerecht oder sonst barrierefrei waren sie schon einmal gar nicht. Zudem mussten die Bodenbeläge erneuert werden. Zum modernen Standard gehören auch ein zweiter Rettungsweg, eine Fahrradabstellanlage und ein neuer Nebeneingang. „Das alles hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, statt einem Flickenteppich machen wir es jetzt mal richtig“, erklärte Hochbau-Chef Tobias. Aus der anfänglich geplanten energetischen Sanierung war ein Rundumschlag geworden. Das Projekt wuchs auf die stolze Summe von 1,46 Millionen Euro an.

Nach dem jetzt die Arbeiten nach Plan aufgenommen wurden, rechnet die Verwaltung auch damit, dass sie termingerecht zum Jahresende abgeschlossen werden können. kle