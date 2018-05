Verdener Oberschule setzt auf eigenverantwortliches Lernen

Start am 9. August

+ © Preuß Aus zwei mach eins: Bildungskoordinatorin Dr. Christiane Morré, Lehrerin Ronja Bielefeld, Schulleiter Christian Piechot und Konrektorin Christiane Grube auf dem Schulhof der Realschule, aus der gemeinsam mit der Klaus-Störtebeker-Schule (im Hintergrund) Schritt für Schritt die Oberschule erwachsen wird. © Preuß

Verden - Am 24. Mai können die Verdener Eltern ihre Viertklässler an den weiterführenden Schulen und damit erstmals für die Oberschule anmelden, die nach den Sommerferien mit dem Jahrgang 5 startet. Für die Lehrkräfte und Leitungen der Klaus-Störtebeker- und der Realschule, aus denen die Oberschule hervorgehen wird, heißt es also jetzt: Der Countdown läuft.