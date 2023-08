Neuer Blick aufs alte Zuhause

Von: Katrin Preuß

Rufen auf zur Teilnahme am Fotoprojekt „LebensRäume“: Margarete Meyer (Verein Tintenklecks), Silja Weßelmann (Stadt Verden), Monika Bleckwehl und Christel Kijewski (MGH Bürgertreff) sowie Fotograf Arne von Brill. © Preuß

Das Foto-Projekt „LebensRäume“ ist angelaufen. Die Stadtteile Verden Ost und Flüsse-Viertel, ihre Bewohner und ihre Eigenheiten sollen so sichtbar werden.

Verden – „Verden ist lebenswert, auch an den Rändern der Stadt“ lautet die Botschaft von „LebensRäume“, einem Fotoprojekt des Vereins Tintenklecks, dem Mehrgenerationen (MGH) Bürgertreff und dem Begegnungszentrum Haus am Oderplatz in Kooperation mit Arne von Brill.

„Fotos mit euch! Fotos von euch!“, so steht es in großen weißen Lettern auf Plakaten in leuchtendem Grün, entstehen in den kommenden Monaten. Zunächst im Stadtteil Verden-Ost, dann im Flüsse-Viertel rund um den Maulhoop. Gesucht werden derzeit nicht nur Fotomotive, sondern auch Tipp-Geber, die sich gerne im Bürgertreff melden können.

Vieles dreht sich bei „LebensRäume“ um Wahrnehmung. Einerseits, so die Idee der Initiatoren, soll der frische Blick auf die eigene Umgebung das Gefühl stärken, im Viertel zu Hause und akzeptiert zu sein, sein Umfeld selber gestalten zu dürfen und so „zu einem toleranten und gewaltfreien Miteinander beitragen“, wie es in der Projektbeschreibung heißt.

Stadtteile starten den Diskurs mit der Politik

Andererseits geht es darum, den beiden Quartieren Verden Ost und Flüsse-Viertel nach außen hin Gehör zu verschaffen. Beide Standorte eint der Ruf, dass dort, inmitten der Blockbebauung, eher schwierige Lebensbedingungen herrschen. Beide Stadtteile verfügen über keine eigene politische Vertretung.

Zwar stellt Leiterin Christel Kijewski fest, dass der Ortsrat Borstel sich dem Viertel Verden Ost inzwischen mehr verbunden fühle. Insgesamt aber fühlten sich „die Menschen in den Stadtgebieten nicht immer gesehen“, meint Margarete Meyer vom Verein Tintenklecks, Mit-Initiatorin des Foto-Projektes. Mit „LebensRäume“ verknüpfen die Organisatoren daher die Hoffnung, einen Diskurs mit der Politik anzustoßen. Auch, damit auf den bereits gefassten Grundsatzbeschluss für ein neues Mehrgenerationenhaus nun endlich mal Taten folgen.

Selbst Hündin Nelli kommt auf den Fotos zu Ehren

Fotograf von Brill, vielen sicher noch in Erinnerung durch seine „Verdener Gesichter“ mit 600 Porträts, war seit dem Projektstart im Juli bereits im Verdener Osten unterwegs. Er hat dort Veranstaltungen besucht, Stimmungen eingefangen und auch schon einmal die ersten Bewohnerinnen und Bewohner porträtiert. „Das war ein richtiger Warmstart“, sagt von Brill.

Bitte hierher schauen! Fotograf Arne von Brill schaut immer mal im Stadtteil vorbei, um Menschen und Räume abzulichten. © Preuß

Davon zeugen jetzt die ersten Bilder, die er in die Galerie der Projekt-Webseite eingestellt hat. Sie zeigen fröhlich dreinblickende große und kleine Menschen, die gemeinsam den Sommer feiern, den dienstäglichen Mittagstisch im MGH genießen, die basteln, klettern, kegeln, einen Ausflug machen. Selbst Golden-Retreiver-Mix Nelli, einer der wenigen Vierbeiner, die im Bürgertreff geduldet sind, kommt zu Ehren. Insgesamt jedenfalls ganz schön viel los im Verdener Osten, vor allem rund um das MGH.

„Hier passieren Sachen, die in der Kernstadt fast nicht mehr möglich sind“, stellt Arne von Brill anerkennend fest und meint damit nicht zuletzt die vielen Angebote des Bürgertreffs, die das Team dort auf nur wenigen Quadratmetern stemmt.

Monika Bleckwehl, pädagogische Fachkraft, schwärmt von den „vielen Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen“ und ihren „völlig stressfreien Begegnungen“. Christel Kijewski bescheinigt den Bewohnern „ein hohes Maß an Hilfsbereitschaft und Toleranz“. „Es ist eigentlich eine Höchstleistung, was die Leute hier erbringen“, sagt sie. All das sichtbar zu machen, die „Alltagsheldinnen und Alltagshelden“ zu zeigen, wie Silja Weßelmann von der Stadt Verden es formuliert, ist Teil von „LebensRäume“.

Den Stolz der Bewohner wecken

Es gehe um Wertschätzung, beschreibt die Leiterin der Gemeinwesenarbeit die erhoffte Außenwirkung. „Dass man stolz sein kann auf seinen Stadtteil“, formuliert Christel Kijewski den Wunsch, dass die Fotos auch den Bewohnern einen neuen, einen positiven Blick auf ihr Umfeld ermöglichen.

Das Projekt setzt sich zusammen aus zweimal vier Bausteinen. Ist Arne von Brill aktuell rund um die Salzstraße unterwegs, so findet das Projekt im kommenden Jahr im Flüsse-Viertel seine Fortsetzung.

„Mit anderen Augen sehen – Zeig mir dein Viertel“ ist Baustein Nummer eins benannt. Bei Spaziergängen mit dem Fotografen geht es darum, ganz persönliche Eindrücke einzufangen. „Was gefällt, was fällt ins Auge, was ist eher ein Ärgernis?“, formulieren die Organisatoren die dabei zugrunde liegende Frage.

Um „Bewohner:innen – Urgesteine – Macher – Ehrenamtliche“ geht es beim zweiten Baustein. Hier werden Menschen porträtiert, in Bild und Text, und auf diese Weise sichtbar gemacht.

Ergänzt werden die Aufnahmen durch fotografische Eindrücke, zum Beispiel bei diversen Veranstaltungen. „Darstellung des Viertels in der aktuellen Vielfalt“ ist dieser dritte Baustein benannt.

„Ausstellung“ steht kurz und knapp auf dem vierten und letzten Baustein. Geplant sind großformatige Banner in den Wohngebieten, ergänzt durch eine Schau in den Begegnungsstätten und eine digitale Präsentation.

Finanziert wird „LebensRäume“ unter anderem vom Bundesfamilienministerium, der Stadt Verden und dem Weser-Aller-Bündnis: Engagiert für Demokratie und Zivilcourage (Wabe). Weitere Unterstützer sind herzlich willkommen. Die Initiatoren sehen das ganz pragmatisch. Denn das Projekt muss ja nicht im Flüsse-Viertel enden.

