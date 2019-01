Geschäftshaus in der Fußgängerzone soll schöner werden

Verden - „Wir machen aus alten Schachteln schöne Häuser.“ Auf diese kurze Formel brachte Andreas Vogler das Geschäftsmodell seines Arbeitgebers, die Kristensen Invest GmbH. Die Niederlassung Nord des Unternehmens in Delmenhorst hat das Verdener Geschäftshaus in der Fußgängerzone, Große Straße 82/84, gekauft und will es aufmöbeln. „Wir legen Wert auf das Erscheinungsbild“, deutete Vogler die Pläne an, Bauanträge seien schon gestellt.

Dass das Gebäude, in dem vor vielen Jahren ein Supermarkt der Tengelmann-Gruppe untergebracht war, für Verdener Verhältnisse in 1-a-Lage liegt, ist Andreas Vogler bewusst. Die 330 Quadratmeter Ladenfläche im Erdgeschoss teilen sich zurzeit zwei Mieter. Weitere rund 300 Quadratmeter verteilen sich auf die Lagerfläche und leer stehende Räumlichkeiten in den beiden Obergeschossen.

An den Läden und den darin untergebrachten Mietern, so deutete Vogler an, werde sich nichts ändern. In den Obergeschossen stellt sich der geschäftsführende Gesellschafter Praxen und Ähnliches als Miet- oder Verkaufsobjekte vor.

Wo die in Delmenhorst geplanten Investitionen hinfließen sollen, ist offensichtlich. Vor allem die beiden Obergeschosse und das „Erscheinungsbild“ des Gebäudes, die Fassade, möchte das Unternehmen verschönern. „Von dem was wir anstreben, kann man sich auf unserer Internet-Seite einen Eindruck verschaffen“, verwies Vogler auf eine Reihe von Projekten allein in Norddeutschland.

Kristensen Properties GmbH mit Hauptsitz in Berlin und seinen Niederlassungen in Regensburg und Bremen ist eine 100-prozentige Tochter der dänischen Kristensen Properties A/S (Aktiengesellschaft). 1998 in Aalborg gegründet, ist das Unternehmen mittlerweile einer der größten Initiatoren von Immobilienfonds in Dänemark.

Wie in Verden erwirbt Kristensen Objekte für Einzelhandel, Büro- und Wohnraum für Immobilien-Fonds, die teils als börsennotierte Aktiengesellschaften, teils als GmbH&Co.KG-Fonds geführt werden. Seit Markteintritt in Deutschland im Jahr 2002 wurden mit verschiedenen Fonds Immobilien im Gesamtvolumen von etwa 1,2 Milliarden Euro erworben, darunter mehr als 50 Einzelhandelsimmobilien, zwölf Büroobjekte und 18 000 Wohneinheiten.

Über die Höhe des Kaufpreises für die Verdener Immobilie blieb der Geschäftsführer wortkarg, auch zum Investitionsvolumen. Dem Internet-Auftritt ist aber zu entnehmen, dass die üblichen Ankäufe für die Fondsgeschäfte zwischen 5 und 25 Millionen Euro liegen. „In Verden haben wir noch einiges im Auge“, deutete Vogler an. Ob das ein Gesamtpaket werden soll und um welche Objekte es sich dabei handelt, verriet er nicht, um die laufenden Verhandlungen nicht zu gefährden.

kle