Verdener Rat diskutiert neuen Bahnhof und altes Bauland

+ © Wienken Ob und wann die Parkpalette am Bahnhof gebaut wird, hängt auch mit der Verbreiterung des Holzmarkttunnels zusammen. © Wienken

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Heinrich Kracke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Was hat die Entwicklung Dauelsens mit der Parkpalette am Verdener Bahnhof zu tun? Die Sitzung des Stadtrates gab darüber Aufschluss.

Verden – Wohin wächst Verden? Wo darf sich künftig Gewerbe ansiedeln, wo ist Wohnen gestattet? Wo ist Platz für Autofahrer? Was muss in Sachen Klimaschutz geschehen? Ein ganzes Bündel an Fragen, das die jüngsten Entscheidungen im Stadtrat überlagerte. Sie werden kommen, die mit überwältigender Mehrheit, teilweise einstimmig abgesegneten Projekte wie die Naherholung in der Feldmark Neumühlens, wie die Parkpalette zwischen Arbeitsagentur und Bahnhof, wie wahrscheinlich selbstverständlich auch das Beseitigen von Hindernissen auf den Radwegen. Oft genug durchgekaut sind sie ja, wie berichtet geht es nur noch um Details. Aber genau diese Details haben es in sich. Zusammengefasst sind sie im, Achtung: Unwort!, Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept, im Isek, das sich auf der Zielgeraden befindet. „Im laufenden Jahr soll es auf jeden Fall noch verabschiedet werden“, sagt auf Nachfrage Fachbereichsleiterin Birgit Koröde. Sie ist federführend für das Isek zuständig.

Gutachten befassen sich mit Mobilität, Klima und Gewerbe

Wie sieht die Stadt in 20 Jahren aus? Mehrere Bausteine sind für die Planungen notwendig. Der Masterplan Innenstadt liegt bereits vor, das Wohnraumversorgungskonzept ebenfalls. Drei Säulen fehlen noch. Das Mobilitätskonzept, der Gewerbeflächen-Entwicklungsplan, die Klimaanalyse. „Alle drei Gutachten dürften bis zum Sommer eintrudeln“, sagt Koröde. Bei den Gewerbeflächen klinke man sich beim Landkreis ein, der eine solche Expertise für den Raum zwischen Ottersberg und Dörverden in Auftrag gegeben hat, Verden dürfte darin eine große Rolle spielen. Diese Ausführungen werden noch im Frühjahr erwartet. Mit den Themen Mobilität und Klima sind Fachbüros betraut, sie befinden sich bereits auf der Zielgeraden. Vor allem das Thema Mobilität geisterte schon mehrfach durch die Schlagzeilen. In Workshops schon vor anderthalb Jahren wurde wie berichtet beispielsweise die Idee von einem autofreien Fischerviertel geboren.

+ Die Neumühlener Feldmark gilt schon jetzt als Naherholungsgebiet. © Wienken

Die jetzt zeitnah erwarteten Gutachten führen indes noch zu Unklarheiten bei neuen Projekten. In Sachen Naherholung in der Feldmark Neumühlen etwa. Damit ist der komplette Grünstreifen zwischen den neuen und längst vollgelaufenen Baugebieten, den BBS und der Autobahn gemeint. Ab nächstem Jahr sollen laut einstimmigem Beschluss jeweils 10 000 Euro in Bäume, Hecken und Feldgehölze fließen. „Ein gutes Ergebnis“, befand etwa Karin Hanschmann (SPD). Ein weitgehend gutes Ergebnis, erkannte auch Rasmus Grobe (Grüne). Aber in seinen Worten tauchte bereits das Problem auf. „Das Areal übernimmt schon jetzt eine wichtige Funktion für die Naherholung, das muss jetzt weiterentwickelt werden“, sagte er. Nicht so gut: „Wir hätten darin gern auch das Thema Wohnbebauung geklärt.“ Jens Richter (CDU) brachte die Lage ebenfalls auf den Punkt: „Noch ist dort in einigen Teilen Bebauung vorgesehen.“ Wohlgemerkt: noch. Erst mit einem neu aufgestellten und beschlossenen Isek kehrt Klarheit ein.

Zeit großer Baugebiet an den BBS ist abgelaufen

Eine Tendenz ist dennoch zu erkennen: Die Zeit großer neuer Baugebiete an den BBS ist abgelaufen, so heißt es bereits von mehreren Seiten. Stattdessen werden eben solche auf den Flächen von Gartenbetrieben und Gärtnereien auf den den Weg gebracht. Wie berichtet sind mehr als 100 Wohneinheiten auf dem Gelände der Gärtnerei Lienhop sowie rund 70 auf dem der Baumschule Wittbold-Müller in Eitze geplant. Ob das ausreicht, ist bis zum Isek-Abschluss offen. Und damit eben zunächst auch der Umfang der Naherholung an den BBS.

Grüne gegen Mittel zur Planung der Parkpalette

Auch ein in noch fernerer Zukunft liegendes Projekt wird vom Isek berührt, die Parkpalette auf der Ostseite des Bahnhofs. Schon dem Grundsatzbeschluss, Gelder für die Planung in den Haushalt 2024 einzustellen, vermochten die Grünen nicht zu folgen. Wieder mit dem Hinweis auf das noch ausstehende Mobilitätskonzept, aber auch mit dem Hinweis aufs Isek. „Wir erhalten in den nächsten Jahren einen zweiten Bahnhalt in Dauelsen, auch diese Station muss sinnvoll ausgestattet werden“, begründete Grobe die ablehnende Haltung. Die anderen Fraktionen indes stimmten zu. „Schade, dass die Grünen das Projekt nicht mittragen. Dabei ist es doch ein unbestritten wichtiges Anliegen, Pendler für die Bahnfahrt zu interessieren“, sagte etwa Lars Brennecke (CDU). Begrüßt wurde es auch von der SPD. „Wir planen das Mittelzentrum der Zukunft. Wegen der Umlands-Erschließung wird das Auto weiterhin eine Rolle spielen. Um den ÖPNV zu nutzen, brauchen wir eben die Parkpalette“, befand Fraktionschef Carsten Hauschild. Die FDP verwies dagegen auf ihren Vorstoß schon vor Jahren, auf östlicher Seite ein Parkhaus zu errichten. „Dieser Antrag versandete. Ich wünsche den Kollegen der beiden großen Parteien jetzt mehr Erfolg“, so Henning Wittboldt-Müller süffisant.

Warten auf die Bahn und ihre Pläne

So richtig tief in die Detailplanung der Parkpalette kann ohnehin noch niemand gehen. Die Haupt-Unsicherheit liegt einige Meter entfernt. Der Holzmarkt-Tunnel. Er soll im Zuge von Alpha-E spürbar erweitert werden. Zwar zeichne sich dessen Weg ab, dessen Flucht, wie Frank Medenwald (CDU) feststellte, aber tatsächlich müssen jetzt erstmal die Bahnpläne auf den Tisch. Und die befinden sich allenfalls im Anfangsstadium. „Die Bahn hat nach europaweiter Ausschreibung ein Ingenieurbüro beauftragt, das die Arbeit aufgenommen hat. Mit Ergebnissen ist erst im Laufe der Zeit zu rechnen“, berichtete Bürgermeister Lutz Brockmann.