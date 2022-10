Neuer Auftrag für roten Rucksack: Dörte Liebetruth gewinnt mit deutlichem Vorsprung den Wahlkreis 61

Von: Ronald Klee

Blumen und Gratulationen für die Siegerin: Regina Thalmann freute sich mit Dörte Liebetruth. © Preuss

Landkreis – Hella wird’s nun doch nicht. Anders als es in den Wahlkampfwochen von den Plakaten leuchtete, heißt die strahlende Siegerin im Wahlkreis 61 Dörte Liebetruth. Mit einem satten Vorsprung von gut zehn Prozent errang die Politikerin den Wahlkreis und damit einen Sitz im Landtag. Auch klar, aber in der Tendenz stärker am Landestrend orientiert, verteilte sich die Wählergunst auch auf die Zweitstimmen.

„Ich war jetzt fünf Jahre im Landtag. Das Ergebnis von gestern zeigt mir, dass ich wohl für die Wähler einen guten Job gemacht habe“, sagte am Wahlabend eine dankbare Dörte Liebetruth. Die Arbeit in Hannover mit dem roten Rucksack auf dem Rücken hatten die Wähler in Achim, Verden, Dörverden, Kirchlinteln, Langwedel und Thedinghausen mit einer satten Mehrheit von knapp 42 Prozent ihrer Erststimmen quittiert. „Das ist ein Vertrauensbeweis, der mich antreibt. Die Menschen erwarten weiter etwas von mir und dem will ich gerecht werden“, sieht die Politikerin das Ergebnis vor allem als Auftrag ihrer Wähler.

CDU-Wahlparty in Langwedel: Kandidatin Hella Bachmann feierte mit Mitstreitern. © Preuß, Katrin

Ihre Kontrahentin und einzige Bewerberin mit einer realistischen Chance, den Wahlkreis zu gewinnen, Christdemokratin Hella Bachmann, gestand ihre Niederlage ein: „Das hatte ich mir anders vorgestellt und und erhofft.“ Dennoch fühle sie sich nicht als Verliererin. „Der Wahlkampf war eine tolle Zeit, in der ich viele Menschen kennengelernt habe“, blickt sie auf sieben ambitionierte und aufregende Monate zurück. Aufgeben sei nicht ihre Sache und so werde sie sich künftig auf der Kreisebene engagieren. Die kämpferische Haltung hat sie aus dem Wahlkampf herübergerettet: „Die neue rot-grüne Mehrheit werden wir intensiv begleiten“, sagte Bachmann am Rande der CDU-Wahlparty.

Mit ihren 28,5 Prozent liegt sie ungleich deutlicher hinter Liebetruth, als vor fünf Jahren Adrian Mohr. Er lag mit 38,6 Prozent etwas mehr als ein Prozent hinter Liebetruth. Sie war zum ersten Mal angetreten und errang ihr Landtagsmandat mit 39,77 Prozent der Erststimmen.

Beide Kandidatinnen versäumten nicht, den Wahlkampfteams, die ihnen zur Seite gestanden hatten zu danken. Dem lebhaften Ringen um die Gunst der 83 073 Wahlberechtigten zum Trotz, hat auch im Wahlkreis 61 Rotgrün die Nase vorn. 50 987 Wähler sorgten mit ihrem Urnengang für eine Wahlbeteiligung von 61,38 Prozent. Das Zweitstimmenergebnis orientiert sich aber eher am Landesdurchschnitt. Zumindest vom Trend her. Die SPD liegt auch im Wahlkreis 61 vorne, kann aber mit einem Anteil von 35,2 ein Prozent weniger vorweisen als 2017. Deutlicher fällt der Unterschied bei den Christdemokraten aus. Lag ihr Ergebnis vor fünf Jahren bei 33,6 Prozent der Zweitstimmen, fielen sie gestern auf 27,1 Prozent zurück.

Auch bei den Grünen bestätigt die Veränderung im Wahlkreis den Landestrend. Hatten sie 2017 knapp einen Anteil von zehn Prozent der Zweitstimmen verfehlt, gelang ihnen gestern der Sprung auf 14,7 Prozent. Nicht ganz so viel Unterstützung erhielt der Wahlkreiskandidat Lennart Quiring. Wie die übrigen Direktkandidaten der weiteren Parteien, Christoph Pein (FDP), Maik Smidt (Linke), Ina Sander (Freie Wähler) und Hergen Ramme (Volt) war der Achimer im Ansatz chancenlos im Vergleich zu den Kandidatinnen der großen Parteien.

So mag denn auch sein Erststimmenergebnis von 10,1 Prozent als Achtungserfolg gelten. Diesen Pokal muss er sich allerdings mit dem AfD-Kandidaten Klaus Wichmann teilen. Auch die Rechtspopulisten konnten ihr Ergebnisse verbessern. Von 6,45 Prozent stieg der Zweitstimmenanteil auf 11,15 Prozent.

Die FDP musste, ähnlich wie Die Linke, Verluste hinnehmen. 4,5 Prozent liberale Anteile und 2,3 Prozent Linke Zweitstimmen erhielten sie im Wahlkreis, während fünf Jahre zuvor FDP noch 7,8 Prozent und Linke fast vier Prozent errungen hatte.