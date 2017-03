TSV mit neuem Vorsitzenden

Walle - Der TSV Walle hat einen neuen Vorsitzenden. Kai Berlage hat das Amt von Bodo Schlechte übernommen. Dieser wurde mit „Standing Ovations“ bei der Jahreshauptversammlung am Freitag im Waller Dörpshus verabschiedet. „Kein Skandal, sondern von langer Hand geplant. Es muss mal ein frischer Wind her“, erklärte Schlechte seinen Rücktritt. Zu seinen letzten Amtshandlungen gehörte, wenn auch in Abwesenheit, die Ernennung von Gerhard Köster zum Ehrenmitglied. Als Zeichen des Danks und der Anerkennung für dessen 70-jährige Mitgliedschaft.

„Das ist etwas ganz Besonderes, da kann nicht jeder mithalten“, betonte Schlechte voller Respekt. So lange wie Gerhard Köster gehöre niemand sonst dem TSV Walle an. Der Geehrte habe lange Jahre Vorstandsarbeit geleistet, davon zwölf Jahre als Vereinsvorsitzender. Ein extra großer Präsentkorb konnte nicht an diesem Abend überreicht werden, „aber das wird kurzfristig nachgeholt“, versprach Schlechte.

Zu seinen eigenen letzten Amtshandlungen gehörte zudem die Ehrung von Mitgliedern aufgrund herausragender Leistungen oder langjähriger Mitgliedschaften. Weil sie als jugendliche Spieler zudem als Betreuerinnen, Trainerinnen und Juniorenschiedsrichter den Verein unterstützen, wurden Annemarie Reincke, Marieke Meinke, Jessica Berlage, Lynn Aschmies, Pia Buschmann, Lina Förstmann, Mats Schlechte und Janis Jungmann ausgezeichnet. Für ihr besonderes Engagement wurden außerdem Spielwartin Brigitte Lühring und Anne Aschmies geehrt.

+ Engagierte und treue Mitglieder: Lynn Aschmies, Marieke Meinke, Annemarie Reincke, Lina Förstmann, Pia Buschmann, Jessica Berlage, Arend Köster, Frank Warnke, Jürgen Behrens, Johann Lührs und Herbert Meyer-Bolte (v.l.). - Foto: Bruns

Für ihre besondere Treue zum Verein geehrt wurden (teilweise in Abwesenheit): Ronja Zerbst, Anke Köster, Dagmar Buck und Robert Weiß (20 Jahre); Katharina Tiedemann und Sven Peterson (30 Jahre); Herbert Meyer-Bolte, Andreas Warnke und Arend Köster (40 Jahre) sowie Jürgen Behrens, Johann Lührs, Dieter Lühning, Klaus Sündermann und Peter Wahlers (50 Jahre).

Dann verabschiedete sich Schlechte als Vorsitzender. Übernommen hatte er das Amt im Jahr 2007, zunächst für ein Jahr kommissarisch, dann unbegrenzt, als der Verein in einer sehr schwierigen Situation war. Der alte Vorstand war nach Querelen um den Vorwurf finanzieller Unregelmäßigkeiten, die sich später als unzutreffend herausgestellt hatten, zurückgetreten.

In den Folgejahren standen große Entscheidungen und besondere Ereignisse an: der Neubau der Sporthalle, die Gründung der Fußball-Sparte, das Ringen um den Sportplatz, die 100-Jahr-Feier des Vereins und einiges mehr. „Ich bin mit dem Erreichen zufrieden“, bekannte Schlechte selbstbewusst. Der Applaus der zahlreichen Anwesenden bei der Versammlung zeigte, dass sie es allemal sind. Mit seiner „ruhigen und bestimmenden Art“ habe Schlechte den Verein geprägt, betonte Berlage als sein Nachfolger und bisheriger Stellvertreter später.

Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Heiko Lühning gewählt. Der Vorstand ist damit komplett, finanziell steht der Verein gut da. Negativ sei allerdings das Dauerproblem, Trainer und Betreuer zu finden. Interessenten können sich mit dem Vereinsvorstand in Verbindung setzen. Kontaktdaten unter www. tsv-walle.de. - wb