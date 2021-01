Neue Zuständigkeiten

Wechsel in der Straßenbaubehörde

Verden – Veränderungen in der regionalen Vertretung meldet die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden: Mit Jahresbeginn übernimmt Rick Graue die Leitung des Geschäftsbereiches. Seine Vorgängerin Gisela Schütt wechselte zur neuen Autobahn GmbH des Bundes. Die Gesellschaft ist seit dem 1. Januar für Planung, Bau, Erhaltung und Betrieb der Autobahnen zuständig. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, so eine Pressemitteilung der Behörde, bleibt zuständig für die Planung, den Bau, die Erhaltung sowie für den Betrieb der Bundes- und Landesstraßen.