Der neue Seniorenkalender ist da

Der Seniorenkalender der Stadt Verden für das letzte Quartal dieses Jahres ist erschienen. Wieder bietet er drei interessante Veranstaltungen zum günstigen Preis. Diesmal wurde der Flyer aber auch um eine Seite mit Neuigkeiten ergänzt. Christine Klasen und Wolfgang Paul vom Seniorenbüro stellten den Kalender vor.

Verden – Eine Führung durch das Domherrenhaus mit einem anschließendem Kaffeetrinken eröffnet den Reigen der Veranstaltungen. Beim Gang durch das Museum können die Teilnehmer am Dienstag, 22. Oktober, 15 bis 17 Uhr, die Frühgeschichte der gesamten Region bestaunen. Da werde es um das Stadtmodell von 1663 und Wohn- und Alltagskulturen des 18. und 19. Jahrhunderts gehen, berichtete Wolfgang Paul. Zu sehen seien auch komplette Werkstätten des Handwerks. Die Veranstalter weisen übrigens darauf hin, dass das Domherrenhaus nicht barrierefrei ist.

„Uns geht es bei unseren Veranstaltungen nicht ausschließlich um Belustigung, wir möchten auch informieren“, erklärte Paul. So stellt sich die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) am Mittwoch, 6. November, von 15 bis 16.30 Uhr im Gemeinde- und Begegnungszentrum St. Nikolai, Plattenberg 20, bei einer Kaffeerunde vor. EUTB-Beraterin Christine Kamphues wird die Beratungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen erläutern.

Dieses Angebot richte sich auch an Angehörige, hieß es. Kampues informiere über ausgewählte sozialrechtliche Ansprüche für Menschen mit Behinderung und gebe einen Einblick in Neuerungen des Teilhaberechts im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes. Anschließend gebe es Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich auszutauschen.

Der Höhepunkt vor dem Jahresende ist die Fahrt zum Weihnachtszauber im Schloss Bückeburg. Der niveauvolle Weihnachtmarkt unter dem Motto „Fabelhafte Märchenwelt“ zieht sich durch alle Säle des Schlosses und den großen Park. Im Umfeld des Schlosses verbinden beheizte Zelte wohlige Gemütlichkeit mit zauberhaftem Weihnachtsflair. Zu entdecken gibt es viele Stände und Köstlichkeiten.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus statt. Abfahrt ist am Mittwoch, 4. Dezember, um 9 Uhr am Saumurplatz, die Rückkehr ist gegen 20 Uhr geplant. Die Busfahrt dauert jeweils zwei Stunden, Rollatoren werden mitgenommen.

Das Team des Seniorenbüros möchte sich zudem vorstellen und seine Tätigkeiten mit Hilfe einer Bildschirmpräsentation erklären. Das Angebot, das sich zum Beispiel an Seniorengruppen richtet, ist kostenlos. Interessierte können sich im Seniorenbüro im Rathaus melden.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es bei der Tourist-Information. Tickets für die Fahrt nach Bückeburg gibt es auch im Mehrgenerationenhaus, Hoppenkamp 6. Für diese Veranstaltung kosten sie 15 Euro, Karten für die beiden anderen Angebote gibt es für drei Euro. ahk

Das Programm

liegt ab sofort an den bekannten Stellen aus. Informationen zu den Veranstaltungen gibt es bei Lena Fietkau, Telefon 04231/12240, E-Mail: lena.fietkau@verden.de und dienstags von 10 bis 12 Uhr beim Seniorenbüro, Telefon 04231/ 12340, E-Mail seniorenbuero@verden.de.