Neue Runde für Tanz macht Schule

Tanz macht Schule in Verden: Die neue Runde ist eingeläutet. Die Bewerbungsunterlagen sind an die Schulen verschickt. Gespannt warten die Macher von Tintenklecks und Tanzwerk Bremen auf Rückmeldungen aus den Einrichtungen. Einige Klassen haben ihre Bewerbung bereits angekündigt.

Verden – Bis zum 6. Mai müssen die Bewerbungsunterlagen beim Tintenklecks eingegangen sein. „Da die Osterferien nahen, ist das nicht mehr so viel Zeit für interessierte Klassen und Lehrkräfte, ihr Interesse zu bekunden“, verdeutlicht Projektkoordinatorin Margarete Meyer in einer Pressemitteilung. Wen die Unterlagen nicht erreicht haben, der kann sich die entsprechende pdf-Datei auch auf der Webseite des Vereins herunterladen unter www.tintenklecks-verden.de.

Wieder bekommen sechs Klassen die Gelegenheit, an dem bekannten Tanz-Theaterprojekt teilzunehmen, das auch in diesem Jahr in der Stadthalle Verden seinen Höhepunkt haben wird. Die Proben beginnen nach den Sommerferien.

+ Danach improvisieren und trainieren die Akteure ungefähr vier Monate lang, wöchentlich von August bis Dezember. Kinder und Jugendliche können bei den Hauptproben und Vorstellungen professionell arbeiten, erleben eine Lichtprobe, Haupt- und Generalprobe und sind Teil der Zusammenarbeit von Technik-, Organisationsteam und Künstlern. „Dabei erfahren sie, wie Tanz und Theater zusammengehen kann“, wirbt Margarete Meyer für das Projekt. „Sie erleben sich als Präsentierende auf einer großen Bühne und entdecken die Vielfalt von Tanz in lebendiger Kommunikation. Poetisch oder kämpferisch, laut oder leise werden die gewählten Themen und Motive dann unter der erfahrenen Anleitung professioneller Choreografinnen umgesetzt.“

Verschiedene Stile und Techniken können dabei in das Stück integriert werden. Schüler und Lehrkräfte werden in den gesamten Erarbeitungs- und Entwicklungsprozess mit einbezogen, heißt es.

Verschiedene Stile und Techniken

Die Auswahl der Themen wird bei einem ersten Treffen der Lehrkräfte, Choreografen und Organisatoren von Tintenklecks und Tanzwerk Bremen noch vor den Sommerferien besprochen.

Durchweg begeistert waren die Aktiven der vergangenen Runde von den kleinen Vorab-Begegnungen verschiedener Gruppen im Probenzeitraum. Daher wollen die Organisatoren versuchen, solche Begegnungen auch in diesem Jahr zu ermöglichen.

Fest steht schon das Datum der Premiere: Sie findet am Donnerstag, 12. Dezember, um 19 Uhr, in der Stadthalle statt. Am Folgetag ist dann vormittags eine Schüleraufführung geplant. Gerne können dafür schon Anfragen für eine Vorreservierung per E- Mail an marg.meyer@tintenklecks-verden.de gestellt werden.

„Tanz macht Schule Verden wird 2019 auf jeden Fall stattfinden, auch wenn noch eine Deckungslücke im Budget klafft“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Organisatorinnen seien sich sicher, dass diese Lücke noch bis zum Projektbeginn geschlossen werden kann.

Bisher fördern die Stadt Verden, das Netzwerk Jugendarbeit, der Landschaftsverband Stade und der Deutsche Kinderschutzbund Niedersachsen die Neuauflage des Projektes. Auch der Lions Club Verden hat bereits seine Unterstützung zugesagt. Die Teilnehmerschulen tragen mit einem Kostenbeitrag von 500 Euro ebenfalls zur Finanzierung bei.