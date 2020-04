Neue Rohre für frisches Wasser

Verband verlegt Leitungen / Sperrung der Kreisstraße

+ Arbeiten auf der Kreisstraße in Scharnhorst: Der Trinkwasserverband verlegt neue Leitungen. Fotos: bruns

Verden-Scharnhorst – In Scharnhorst hat diese Woche der Trinkwasserverband Verden in einem Teilabschnitt der Straße Im Brink mit der Verlegung einer neuen Trinkwassertransportleitung begonnen. „Die Arbeiten erstrecken sich von der Kreuzung Im Dorf bis zum Ortsausgang Richtung Holtum (Geest)“, teilte der Verband auf Nachfrage mit. Im direkten Anschluss soll die Kreisstraße in dem selben Abschnitt erneuert werden.