Neue No-Stalk-App

Gemeinsamer Infostand des Bündnisses gegen Gewalt an Frauen

+ © Haubrock-Kriedel Orange gilt bei den Vereinten Nationen als die Farbe gegen Gewalt gegen Frauen. Akteure von Frauenberatung, Frauenhaus, BISS, Horizonte, Polizei und Weißem Ring, die Gleichstellungsbeauftragten, die Frauengruppe der Gewerkschaft Verdi und der Zonta Club Verden setzten damit auch gestern am Infostand ein Zeichen. © Haubrock-Kriedel

Verden - Drei Tage vor dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November waren die Frauenberatung, das Frauenhaus, die BISS, Horizonte, das Präventionsteam der Polizei, der Weiße Ring, die Gleichstellungsbeauftragten, die Frauengruppe der Gewerkschaft ver.di und der Zonta Club Verden gestern mit einem gemeinsamen Infostand in der Fußgängerzone vertreten. Dort stellten die verschiedenen Einrichtungen nicht nur ihre Arbeit vor, viele Passantinnen nutzten auch die Möglichkeit, sich mit einer Fülle von Informationsmaterial zu versorgen.