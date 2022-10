Neue Möglichkeiten für einen ehemaligen Schandfleck in Verden

Verden – Die Fläche südlich der Blumenwisch gehört sicher zu den bekanntesten und meistdiskutierten Grundstücken in Verden. Wegen der vor sich hin rottenden Bauten, die bis vor wenigen Jahren an der Ritterstraße standen, war sie ein ständiger Quell von Ärger und Gefahr. Nach dem Abriss hat der ehemalige Schandfleck in der Innenstadit das Potenzial zu einem herausgehobenen Standort gegenüber der künftigen Stadtkante. „Dem wollen wir in der städtebaulichen Entwicklung Rechnung tragen“, erklärte Stadtplanerin Stephanie Thies den Anlass, hier tätig zu werden.

Wenn die Mitglieder des städtischen Fachausschusses für Stadtplanung heute in der Sache beraten, ist es eigentlich nur ihre Aufgabe, sich ihre Meinung zu bilden, ob der bestehende Bebauungsplan geändert werden soll. Für die Verwaltung ist es eine Weichenstellung, wohin es an dieser Stelle gehen soll.

Die Verdener Gerüchteküche hat allerdings schon das Bild eines fertigen Gebäudes auf der Fläche der „Focke-Arkaden“ zusammengebraut. Der seit Jahren angestrebte Neubau des Frauenhauses soll es sein, heißt es aus den nebulösen Quellen, aber laut Stephanie Thies gibt es keine konkreten Pläne, die sie und ihre Kollegen im Bauamt veranlasst haben, an dieser Stelle aktiv zu werden. Mehr ergab auch die Nachfrage im Frauenhaus selbst nicht. Leiterin Ulla Schobert wollte sich dazu nicht weiter äußern.

Für die drei Teilflächen zwischen Ritterstraße und Hinter der Mauer ist aber eine Anpassung nötig, wenn überhaupt darauf noch einmal etwas passieren soll. Das legte Stephanie Thies überzeugend dar. Allein das Eckgrundstück, das Blumenwisch und Hinter der Mauer begrenzen, sei so klein, dass eine Bebauung nach dem gültigen Bebauungsplan gar nicht möglich sei. Dazu sei die Überbaubarkeit zu begrenzt. „Die Festlegung als allgemeines Wohngebiet passt nicht mehr angesichts der Innenstadtlage“, war auch die Einschätzung von Planerin Tina Rulffes.

Der Vorschlag aus dem städtischen Bauamt sieht deshalb auch eine sinnvollere Nutzbarkeit und mehr Möglichkeiten für die drei Flächen vor. Darin ist sie sich mit Thies einig, dass die Bebauung in der Innenstadt heute deutlich dichter sei.

Zudem hat Stadtplanerin Thies auch schon die künftige Stadtkante vor dem geistigen Auge, die geplanten „Veerner Höfe“. „Auch zu der künftigen Bebauung im Umfeld, rund um den Norderstädtischen Markt muss das Ganze ja passen“, erklärte sie.

Ziel der Planung sei, zu einer gemischten Nutzung „dem tatsächlich vorhandenen vielfältigen, urbanen Nutzungsmix der Umgebung zu entsprechen und die Möglichkeit zu eröffnen, diesen zukünftig flexibel weiterzuentwickeln“, heißt es in der Vorlage für die Ausschussmitglieder. Ein Problem sei es Thies zufolge nicht, dass diese drei Flächen unterschiedliche Besitzer haben. Während das Eckgrundstück an der Rittestraße wie eh und je im Privatbesitz sei, gehöre das mittlere Stück der Stadt und auf der dritten Fläche habe die Seniorenwohnanlage als Besitzerin bereits die Tagespflege untergebracht.

Ob die B-Plan-Änderung vorgenommen wird, muss der Verwaltungsausschuss auf Grundlage der Empfehlung des Fachausschusses entscheiden. Dessen Mitglieder treten zu ihrer öffentlichen Sitzung heute, um 17.30 Uhr, im großen Ratssaal zusammen. kle