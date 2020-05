Neue mediale Aufmerksamkeit

Aller-Weser-Klinik: Am „Tag der Pflege“ zieht Direktorin Christine Schrader Bilanz

+ Über mehr Wertschätzung in der Pflege freut sich Direktorin Christine Schrader. Foto: wennhold

Verden - Von Erika Wennhold. Wenn eine Pflegekraft für zehn Patienten zur Verfügung steht, bleibt wenig Zeit für den Einzelnen. Dennoch ist dies der Schlüssel, mit dem in Deutschland im Durchschnitt in den Krankenhäusern gearbeitet wird. In der Aller-Weser-Klinik in Verden sieht es etwas besser aus. Eine examinierte Pflegekraft ist hier für acht Patienten zuständig. „Auch nicht ideal“, findet AWK-Pflegedirektorin Christine Schrader, die einen Schlüssel von fünf zu eins für anstrebenswert, aber zurzeit nicht für realisierbar hält.