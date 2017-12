Sven Kracke: Neue Impulse für St. Nikolai

Verden - Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg vom Gemeinde- zum Begegnungszentrum St. Nikolai ist getan. Seit dem 1. Dezember hat Sven Kracke dort seine Arbeit als pädagogischer Mitarbeiter aufgenommen. Der 45-Jährige ist mit einer halben Stelle beschäftigt. Er möchte nun gemeinsam mit der Projektgruppe neue Impulse für offene Angebote geben, die sich an alle Altersgruppen und Konfessionen aus dem Gemeindebereich richten.

Sven Kracke hat an der Fachschule für Sozialpädagogik in Hamburg seinen Abschluss als staatlich anerkannter Erzieher gemacht. In Rotenburg absolvierte er zusätzlich eine Ausbildung zum Professional Drum Teacher. Berufsbegleitend schloss er an der Leuphana Universität Lüneburg das Studium „Musik in der Kindheit“ ab. Berufserfahrung sammelte Kracke in Bruchhausen-Vilsen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit in verschiedenen Jugendzentren. In eigener Verantwortung hat er in den letzten zwei Jahren Jugendhäuser geführt.

„Hier in St. Nikolai reizt mich, dass alles neu aufgebaut wird, und die Möglichkeiten, die daraus für alle Altersgruppen entstehen“, so Kracke zu seiner neuen Aufgabe. Ihm mache es Spaß, Neues zu erarbeiten. Einen Schwerpunkt seiner Arbeit möchte er auf musikalische Angebote legen. „Meine Ausbildung als Schlagzeuglehrer und mein Musikstudium kommen dem zugute“, sagt er. Konzepte, wie man mit Menschen verschiedener Altersgruppen Musik machen kann, seien vorhanden. Dem pädagogischen Mitarbeiter schweben niederschwellige Angebote vor, bei denen jeder mitmachen kann. „Das Alter spielt keine Rolle. Vom Senior bis zum Kind gibt es musikalische Konzepte, die man barrierefrei umsetzen kann“, erklärt er.

Stelle wird von der Stadt finanziert

„Das Begegnungszentrum St. Nikolai wird gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus am Hoppenkamp und dem Haus am Oderplatz Teil des Netzwerks Gemeinwesenarbeit in Verden“, berichtet Jutta Adomeit, Kirchenvorsteherin und Mitglied der Projektgruppe. Daher werde Krackes Stelle auch von der Stadt Verden finanziert.

Innerhalb des Netzwerks Gemeinwesenarbeit gibt es regelmäßige Treffen, um sich über die Angebote auszutauschen. „Diese Zusammenarbeit zwischen den Institutionen ist sehr wichtig, man lernt voneinander und guckt, welche Angebote in den anderen Häusern gemacht werden“, weiß Kracke. Er betont, dass Interessierte aus dem Stadtteil eingeladen sind, sich mit ihren Ideen einzubringen und mitzuwirken.

Einen ersten Überblick, welche Angebote sich die Bürger im Stadtteil von St. Nikolai wünschen, zeigte bereits eine Umfrage in der Kindertagesstätte, eine weitere Fragebogenaktion in der benachbarten Realschule wird noch ausgewertet.

Wer mit Sven Kracke in Kontakt treten möchte, kann dies ab sofort über die E-Mail-Adresse sven.kracke@evlka.de tun.

ahk