Neue Heimat für Bienen und Imker

Ein kleines Idyll mitten im Naturschutzgebiet: Peter Steffens zieht mit dem Imkerverein in das Hirtenhaus an der Aller. Fotos: wienken

Verden - Von Markus Wienken. Es ist ein bisschen wie im Märchen von Dornröschen, das nach tiefem Schlaf wachgeküsst wird: Die Verdener Imker richten sich das lang verwaiste Hirtenhaus an der Aller ein, und wie bei Dornöschen, spielt dabei auch ein Stachel eine gewisse Rolle. Denn wo Imker sind, da sind die Bienen nicht weit, Menschen und Tiere wollen dort gemeinsam heimisch werden.

Die Bauarbeiten im und am Haus kommen gut voran. „Am 2. August, passend zum 150-jährigen Jubiläum, wollen wir einziehen“, so Peter Steffens, erster Vorsitzender des Imkervereins Verden. Er freut sich drauf, sein Verein und die 220 Mitglieder sowieso.

Knapp 500 Schritte sind es von der Südbrücke, dem Klusdamm, vorbei am Pfadfinderheim, bis zum Hirtenhaus. Mitten durchs Naturschutzgebiet, es matscht unter den Füßen, der Wind pfeift einem ordentlich um die Ohren. Steffens trägt Gummistiefel, zieht sich den Kragen seines gefütterten Sakkos bis unter das Kinn. „Das Wetter macht mir nichts aus“, lacht er. „Schlechtes Wetter gibt’s nicht, gibt nur die falsche Kleidung.“ Immer an der Aller entlang, links gegenüber das Bollwerk, dann der mächtige Dom, rechts die Allerwiesen mit Blick nach Hönisch, dann Wahnebergen. Das Hirtenhaus liegt auf einer kleinen Warft, fünf Stufen aufwärts, dann ist man da. Wie auf einer Hallig und sicher vor Hochwasser, darf sich der Verein freuen.

Das müssen sich vor Jahrhunderten die Hirten mit Schafen und Ziegen zunutze gemacht haben. Die sind allerdings lange weg. „Das Haus hat jahrelang leer gestanden, wir haben es von einer Eigentümergemeinschaft übernommen und für 30 Jahre gepachtet“, so Steffens.

Nach Unterzeichnung des Vertrages ist erstmal kräftig Reinemachen angesagt. Mit vielen Überraschungen. „Auf dem Dachboden lag noch altes, vergammeltes Stroh“, zeigt Steffens auf einen riesigen Haufen vor dem Haus. „Das darf nicht auf den Acker, der Gesetzgeber sagt, es handelt sich um Bauschutt, weil wir hier bauen.“ Steffens nimmt es hin und blickt dabei vielsagend in den Himmel. Wer baut, braucht Geduld.

Die kräftigen Riegel der provisorischen Tür gehen auf, Steffens bittet zur Besichtigung. Von außen eher idyllisch, bietet das Innere des Hauses erstaunlich viel Platz. Ein kleines Raumwunder. Und es wurde schon kräftig gewirbelt. „Die komplette Decke musste neu, vor allem die Wände brauchten mehr Stabilität. Dafür sorgen jetzt dicke Stahlträger“, berichtet der Bauherr. Auch der Boden, uralte Bretter, Bohlen und Steine mussten raus. „Da kommt eine kräftige Betonplatte rein, ganz eben und glatt und somit rollstuhlgerecht“, so der Plan des Vereins.

Steffens, seit 40 Jahren Imker und von Beruf Lehrer, steht im künftigen Versammlungs- und Schulungsraum, zeigt durch die großzügige, bodentiefe Glastür in Richtung Terrasse und die dahinterliegenden Allerwiesen: „Hier können demnächst bequem die Besucher sitzen“, erzählt der 59-Jährige. Aber damit nicht genug. Die Idee, die dahinter steckt, ist denkbar einfach und auch ein bisschen genial: Nur durch eine Scheibe getrennt, verfolgen die Gäste von drinnen wie draußen die Imker ihre Arbeit tun, den Honig ernten und sich um die Bienstöcke kümmern. „Oder man schaut einfach nur zu, wie die Bienen sich in Schwärmen tummeln, ohne Gefahr zu laufen, dass sie einen stechen“, erklärt Steffens.

Im Haus wird es den Gästen darüber hinaus an nichts fehlen, inklusive sanitärer Anlagen und einer Küchenzeile. „Strom- und Wasserleitungen sind gelegt“, freut sich Steffens. Eine Heidenarbeit, mussten die Leitungen doch durch die Wiesen bis zum Klusdamm in die Erde versenkt werden. „Ein Dank an die Stadtwerke, das war beeindruckend“, freut sich Steffens.

Noch eine Überraschung hat er parat und steht in einem fast fensterlosen Raum. „Hier darf geschleudert werden“, löst er auf Nachfrage das Rätsel. Kein neues Sportangebot, sondern die Möglichkeit für alle Imker, ihren Honig fachgerecht zu verarbeiten und danach ins Glas zu bringen. „Nicht jeder hat dafür in seinen eigenen vier Wänden den Platz.“

Schulungen, Ausbildung und natürlich Werbung für den Nachwuchs, darum will sich der Verein mit der Eröffnung des Hirtenhauses verstärkt kümmern. Bislang läuft alles nach Plan. 100 000 Euro hatte der Verein ursprünglich zur Verfügung , es werden wohl mehr gebraucht. „Aber wir konnten aufgrund unserer Gemeinnützigkeit viele Spenden sammeln, das Geld ist da. Auch die Eigentümer des Hauses sind mit im Boot, haben uns großzügig geholfen“, zieht Steffens Bilanz.

Und der Vorsitzende freut sich, wie der gesamte Verein, auf den Einzug: „Eine laue Sommernacht, den Dom vor Augen, ein Glas Honigwein und summende Bienen, das ist doch herrlich“, schwärmt er. Vielleicht nicht ganz wie im Märchen, aber fast und schön ist es bestimmt.