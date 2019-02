Neue Formen christlichen Lebens

Bischöfin aus England zu Gast im Kirchenkreis Verden

+ Besucher und Gastgeber im Bischofzimmer des Domgemeindezentrums in Verden (v.l.): Pastor Woldemar Flake, Reverend Derek Jones, Dr. Hayley Matthews, Superintendent Fulko Steinhausen, Bischöfin Dr. Helen-Ann Hartley, Sonja Bohl-Denker und Pastor Dennis Oswich. Foto: Dierolf

Verden - Ökumenische Zusammenarbeit mit der anglikanischen Kirche auf der Ebene der Landeskirche Hannovers gibt es schon seit vielen Jahren. Daraus wird nun eine verbindlichere Partnerschaft entstehen. Um diese vorzubereiten und die Kontakte zu vertiefen, ist zurzeit eine Delegation aus England in Hannover und in Niedersachsen zu Gast. Ein Abstecher in den Kirchenkreis Verden sollte einen Einblick geben, wie das Gemeindeleben in einer überwiegend ländlichen Umgebung aussieht, so eine Pressemitteilung.