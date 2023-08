Neue Entwässerung treibt Kosten in die Höhe

Sickerschächte, in denen nichts mehr versickert: Die Regenentwässerung auf dem Pausenhof der Jahnschule muss komplett erneuert werden. Archiv © Preuß

Zwei Ausschüsse befürworten Umgestaltung der Pausenhöfe von Nicolai- und Jahnschule. Bis zur Umsetzung dauert‘s aber noch ein wenig.

Verden – Dauern wird’s. Und teuer wird’s. Dann aber wird’s auch richtig richtig schön auf den Pausenhöfen der Nicolai- und der Jahn-Grundschule.

Auch wenn die Kinder trotz der Probleme Spaß in den Pausen haben: Beide Höfe sind in die Jahre gekommen, in weiten Teilen versiegelt, mit alten Spielgeräten ausgestattet. Das soll nun anders und vor allem besser werden. Nach Architektenwettbewerb und Entwurfsplanung ging es am Mittwoch im Schul- und tags drauf im Finanzausschuss darum, die entsprechenden Beschlüsse auf den Weg zu bringen.

Beide Gremien befürworteten die Vorhaben einstimmig. Während der Schulausschuss die Projekte jedoch eher von der pädagogischen Warte aus betrachtete, schaute der Finanzausschuss auf die Kosten. Und die sind nicht ohne.

„Es muss auch leistbar sein“, meldete Jens Richter (CDU) im Finanzausschuss schon einmal vorsichtig Bedenken an. Fraktionskollege Lars Brennecke ging noch einen Schritt weiter. Er wollte die Empfehlung des Ausschusses als „Willensbekundung“ verstanden wissen, „vorbehaltlich der Haushaltsberatungen“. „Im Zweifelsfalle wird’s verschoben oder kommt nicht“, gab er zu verstehen, dass unter Umständen bei der Umgestaltung der Schulhöfe oder aber bei anderen investiven Maßnahmen Abstriche gemacht werden müssten.

Rund eine Million Euro sind für die Nicolaischule veranschlagt. Dafür gibt es unter anderem einen Spielgarten mit Bewegungs- und Kletterparcours, neue Sitzgelegenheiten, Teilentsiegelungen und eine andere Pflasterung, Mini-Trampoline, Neuanpflanzungen und Hochbeete.

Bei der Grundschule an der Jahnstraße sind es inzwischen 2,2 Millionen Euro, die für die Umgestaltung veranschlagt sind, 809 000 Euro mehr als ursprünglich gedacht. Das allerdings liegt nicht an hochtrabenden Ideen, sondern an zusätzlichen und notwendigen Arbeiten unter anderem in Sachen Entwässerung.

In Anlehnung an das Schulmaskottchen, den „Jahnibären“, werden 1 700 Quadratmeter Fläche entsiegelt, um dort einen „Bärenwald“ sowohl mit Spielgeräten als auch mit Rückzugsorten für die Kinder anzulegen.

Ein zweiter Bereich in der Nähe der Schulgebäude erhält Pflasterungen in verschiedenen Formaten und Fugenbreiten. „Flussdelta“ haben die Planer diesen Teil des Schulhofes genannt. Ihn soll eine mit blauen Steinen kenntlich gemachte Rinne durchziehen, die sowohl dem Spiel als auch der Entwässerung dienen soll.

Dies allein wird freilich nicht genügen, um ein Überfluten des Schulhofes bei starkem Regen zu verhindern. Versandung und Wurzelfraß haben dem schon vorhandenen Leitungsnetz zugesetzt.

Und so ist die Kostensteigerung beim Projekt Friedrich-Ludwig-Jahnschule ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass im Zuge der Schulhof-Neugestaltung auch die Entwässerung der großen Fläche komplett erneuert werden muss. Die Feuerwehrzufahrt entspricht nicht mehr den Auflagen. Ein neuer Zaun, der Austausch von Boden, die Erweiterung der Beleuchtung und allgemeine Kostensteigerungen tragen zu der starken Verteuerung bei.

Für beide Projekte hatte die Verwaltung Fördermittel in Aussicht gestellt. Wie bereits beim Schulbau in Walle erwarte man auch für die Nicolaischule Mittel aus dem Landesprogramm für den Ganztagsausbau. Und weil an der Jahnschule eben auch großflächig entsiegelt wird, erhofft man sich hier Zuschüsse aus einem Klimaschutz-Programm des Bundes. Wie Kämmerer Andreas Schreiber dem Finanzausschuss auseinandersetzte, könnte dies eine Summe von bis zu einer Million Euro bedeuten.

Umgesetzt werden sollen beide Maßnahmen in den nächsten beiden Jahren. Im Vorgriff auf die Umgestaltung erhält die Nicolaischule allerdings in den Herbstferien schon ihren lang ersehnten Niedrigseilgarten.

An der Jahnschule rollen im Oktober die Bagger an. Denn im Zuge von Untersuchungen stellten Fachleute erhöhte PAK-Werte auf einer rund 800 Quadratmeter großen Teilfläche fest. Der mit kondensierten, aromatischen Kohlenwasserstoffen belastete Boden soll in den Herbstferien ausgetauscht werden. Der neue Boden wird dann schon mal so aufgetragen, dass die künftige Form des Schulhofes erkennbar ist, erklärte Ralf Heinrich von der Gebäudewirtschaft.

Am Dienstag entscheidet der Stadtrat über beide Projekte. Gibt er grünes Licht, soll in Abstimmung mit den Schulen im kommenden Jahr mit der Umgestaltung begonnen werden, die Fertigstellung ist für 2025 geplant. kp