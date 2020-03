Neue Coronafälle, Spielplätze dicht

Schon an den vergangenen Tagen mit Vorsichtsmaßnahmen belegt: die Zulassungsstelle im Kreishaus. Ab heutigem Donnerstag ist sie geschlossen. Foto: kra

Im Landkreis Verden steigt die Zahl der Covid-19-Infizierten kontinuierlich an. Mit Stand von gestern Nachmittag sind weitere drei Personen als bestätigt gemeldet, die Gesamtzahl wächst damit auf 14. Gleichzeitig untersagt der Landkreis den Publikumsverkehr in einer ganzen Reihe Institutionen und Freizeiteinrichtungen. Auch zahlreiche Geschäfte müssen die Tore schließen.

Verden – Die neu bestätigten drei Corona-Fälle betreffen erneut den Bereich der Urlaubsrückkehrer. Betroffen sind ein Mann, der vor anderthalb Wochen aus Österreich kam, sowie zwei Frauen, die als Kontaktpersonen positiv getesteter Urlauber mit dem Virus in Berührung kamen. Alle drei leben im nördlichen Landkreis Verden. Ihr Gesundheitszustand sei den Umständen entsprechend stabil, heißt es aus dem Gesundheitsamt, sie befinden sich in häuslicher Quarantäne. In stationäre Behandlung hat sich weiterhin kein Infizierter begeben müssen. Im Heidekreis ist bisher eine Person positiv auf den Coronavirus getestet.

Gleichzeitig verfügt Landrat Peter Bohlmann weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Für den Publikumsverkehr werden unter anderem Bars, Kneipen und Verkaufsstellen des Einzelhandels geschlossen. Auch der Betrieb in den Sport- und Freizeiteinrichtungen wird gestoppt.

Betroffen ist zudem ein Bereich, der an den vergangenen Tagen reges Interesse auslöste. Herrliches Frühlingswetter, plötzlich viel Zeit, die Kita oder Schule geschlossen: Das hatte viele Eltern oder Großeltern mit Kindern oder Enkeln zu einem Besuch auf den Spielplätzen ermuntert. „Da ist es voll“, bestätigten schon Beobachter. Genau das aber widerspricht den Schutzplänen, die bis in die kleinste Gemeinde gelten. Bohlmann: „Deshalb werden alle Spielplätze geschlossen.“ Eine weitreichende Entscheidung, die allerdings breite Zustimmung findet. „Mir ist bewusst, dass dieses Verbot für alle Familien eine erhebliche Einschränkung bedeutet“, sagt zum Beispiel Kirchlintelns Bürgermeister Wolfgang Rodewald. Er appelliere an alle Eltern, auch diese Maßnahme zum Schutze aller mitzutragen.

„Keine Feiern, keine größeren Treffen, und die sozialen Kontakte auf ein Minimum begrenzen, das ist das Gebot der Stunde“, erklärt der Landrat. Jetzt gehe es darum, die Ausbreitung des Virus zu verzögern und Infektionsketten zu unterbrechen. Wer sich nicht daran halte, müsse mit strafrechtlichen Konsequenzen bis zu zwei Jahren Haft oder empfindlichen Geldstrafen rechnen.

Für die Bevölkerung im Landkreis, wie in ganz Niedersachsen, bringt der ministerielle Erlass gravierende Änderungen. Die Liste der für den Publikumsverkehr geschlossenen Geschäfte und Einrichtungen ist lang. Auch öffentliche Veranstaltungen sind nun fast ausnahmslos verboten, für private Veranstaltungen gelten Obergrenzen. Die Regelungen laufen vorerst bis zum 18. April.

„Wir bitten die Bevölkerung um strikte Einhaltung und Achtsamkeit“, so der Landrat. Ausgenommen von der Schließung sind der Lebensmittel-Einzelhandel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, der Großhandel und Dienstleister aus dem Gesundheitsbereich. Auch Restaurants und Speisegaststätten dürfen zwischen 6 und 18 Uhr geöffnet haben.

Das Kreishaus schließt am Mittwochmorgen weitestgehend seine Türen für den Besucherverkehr. Bohlmann bittet die Bürger, ihre Anliegen telefonisch, per E-Mail oder postalisch zu erledigen. Nur im Falle eines unaufschiebbaren Anliegens seien nach telefonischer Vorabsprache Besuche möglich. Auch eine der aktuell stark frequentierten Abteilungen der Kreisverwaltung ist betroffen. Ob Saisonkennzeichen oder Neuzulassung – zahlreiche Fahrzeugbesitzer planen gegenwärtig ihre Schätzchen auf die Straße zu bringen. Damit ist ab dem heutigen Donnerstag ebenfalls Schluss. „Die Kfz-Zulassungsstelle bleibt zu“, so Bohlmann. Ausnahmen bestünden lediglich für Bürger, die zuvor auf der Internetseite des Landkreises einen Termin bei der Zulassungsstelle vereinbart haben, sowie für Zulassungsdienste, Autohäuser und Autohändler. kra