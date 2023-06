Neue Chance für geflüchtete Ukrainer in Verden mit einem Job in der Pflege

Von: Ronald Klee

Die Praxis in der Betreuung spielt neben dem Pauken an den Schreibtischen eine große Rolle. © Klee

Landkreis – Lange überlegen mussten Inna Tarabanova und Olena Fedko nicht. Die beiden geflüchteten Frauen aus der Ukraine waren sofort bereit, die Chance zu ergreifen, die ihnen eine Qualifizierung für den Pflegebereich eröffnete. Das vom Landkreis finanzierte Angebot der Kreisvolkshochschule war innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Tag für Tag besuchen die beiden Ukrainerinnen mit 16 weiteren geflüchteten Frauen den Lehrgang, der ihnen, weit weg vom Krieg, eine Perspektive bieten soll.

Eine Zukunft in der Pflege haben sich Inna Tarabanova und Olena Fedko sicher nicht vorgestellt, als sie sich auf den Weg gemacht haben. Damals stand nun einmal im Vordergrund, den Bedrohungen und Zerstörungen des kriegerischen Angriffs auf ihr Land zu entkommen.

Jetzt sind sie im Landkreis Verden in Sicherheit und haben sich entschieden zu bleiben. Damit standen sie auch vor der Entscheidung, wie sie ihren Lebensunterhalt erwirtschaften wollen. Tarabanova hat als Biologie-Lehrerin und Fedko als Buchhalterin gearbeitet, aber weder die Sprachkenntnisse noch die Anerkennung ihrer Ausbildungen sind vielversprechend. „Ich habe hier Schutz gefunden und ich möchte etwas zurückgeben“, sagt Tarabanova.

Für beide Frauen ist es okay, in die Pflege zu wechseln. „Auch in meinem früheren Beruf ging es um Menschen. So ganz weit entfernt ist es gar nicht“, sagt die Ex-Lehrerin. Künftig wird sie nicht Kinder und Jugendliche, sondern Senioren betreuen. „Betreuungsqualifizierung nach Paragraf 53b mit berufsbegleitendem Sprachkurs“ ist der etwas sperrig wirkende Name der Maßnahme, die die KVHS für die ALV durchführt. In 180 Stunden Unterricht lernen die Teilnehmerinnen bei Nataliya Neumann, wie sie mit älteren Menschen mit körperlichen und psychischen Erkrankungen umgehen und sie angemessen begleiten. „Ältere lernen nicht mehr so wie Kinder“, erklärt Neumann die Aufgabe. Aber auch Grundkenntnisse der Pflege und die Begleitung von sterbenden Menschen gehören zu dem Berufsbild. Von Haus aus ist Nataliya Neumann auch keine Pflegekraft. Erst nachdem die heute 51-Jährige vor 23 Jahren aus der Ukraine gekommen war, hat sie die Ausbildung zur Pflegefachhkraft absolviert. Nach einigen Zusatzqualifizierungen war sie mit den Fach- und den Sprachkenntnissen jetzt die ideale Kursleiterin.

Ein Vorbild für den kombinierten Berufspraxislehrgang mit Sprachkurs gab es bislang nicht. „Es war eine Idee von Landrat Bohlmann“, berichtet KVHS-Projektkoordinatorin Belinda Ruef. In einer Berufsorientierung für die ukrainischen Absolventen des Deutschkurses sei das Interesse abgefragt worden. Und die Resonanz sei überraschend groß gewesen, berichtet Ruef.

Alles hänge jetzt an dem, was die ehemalige Ukrainerin Nataliya Neumann mitgebracht hat. „Wir haben hier Neuland betreten“, bestätigt Belinda Ruef. Die kreiseigene Erwachsenenbildungseinrichtung organisiert und veranstaltet zahlreiche Qualifizierungen für die ALV.

Anstoß hatte der wachsende Fachkräftemangel in den Pflegeberufen gegeben. Wenn sich unter den Geflüchteten Interessierte für den Bereich finden, wäre allen geholfen. Das Lehrgangsangebot trägt die Handschrift der Kreisverwaltung und laut Belinda Ruef sind die Aussichten auf die angehenden Betreuungskräfte nach Paragraf 53 b gut.

Zum Abschluss erhalten sie ein Zertifikat, das sie zur Betreuungsarbeit in stationären Pflegeeinrichtungen berechtigt. Die Vollzeitstelle verspreche ihnen immerhin ein Gehalt zwischen 1700 und 2300 Euro brutto. „Große Bedeutung dabei haben die Betriebspraktika“, erklärt Ruef. Sie erwartet, dass einige der Frauen schon beim Schnuppern in den Einrichtungen ihre künftigen Arbeitgeber kennenlernen.

Das Interesse der künftigen Arbeitgeber wird allerdings voraussichtlich auch von den sprachlichen Fähigkeiten der Praktikantinnen abhängen. Deshalb bringt Nataliya Neumann ihren Schülerinnen nicht nur bei, wie sie Seniorinnen und Senioren in Bewegung bringen oder sonst aktivieren können. Idee des Lehrgangs ist auch, das für die berufliche Praxis notwendige in der neuen Sprache zu beherrschen und dann im Job zur Verfügung zu haben.

