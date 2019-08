Angeleint ausgesetzt: ein Neuanfang für Terrier Lasse

Vollkommen aufgeregt und wild mit seiner Rute wedelnd saust Jagdterrier Lasse ins Zimmer. Kein Wunder, denn heute ist sein großer Tag: Nach knapp zwei Jahren im Tierheim Verden hat der Vierbeiner endlich ein neues Zuhause gefunden. Im November 2017 wurde er angeleint an einer Straße ausgesetzt.

Verden-Walle – „Eine Dame fand ihn damals in Verden-Walle und brachte ihn dann zu uns“, erklärt Heidi Seekamp, Leiterin des Tierheims. Wie lange er da gesessen hat, sei unmöglich zu sagen. „Wahrscheinlich sind seine damaligen Besitzer nicht mehr mit ihm zurechtgekommen“, vermutet Seekamp.

Mit ihren Mitarbeitern fiel Seekamp schnell auf, dass Lasse ein problematischer Hund ist: „Anfangs konnte er überhaupt nicht innehalten oder stillstehen und hatte oft Schilddrüsenprobleme“, erklärt sie. Auch liege die Vermutung nahe, dass während Lasses Prägephase, einer wesentlichen Zeit in der Hundeerziehung, mit ihm schlimme Dinge passiert sind. Denn der Jagdterrier verstehe sich zwar prima mit Menschen, aber gehe bei Sichtkontakt sofort auf andere Hunde los. „Vielleicht wurde er schon einmal von einem gebissen“, nimmt Seekamp an. Sicher weiß man nichts über den Jagdterrier, nicht mal sein Alter.

Gelassenheitstraining und Kuschelzeit

Aufgrund von Lasses starkem Stressempfinden und seiner Unruhe begannen die Mitarbeiter des Tierheims ein Gelassenheitstraining mit ihm und führten eine „Kuschelzeit“ ein, in der er zur Ruhe kommen konnte. „In der Zeit, in der unser kleiner Hektiker uns hier im Tierheim begleitete, hat er sich im positiven Sinne gewandelt“, unterstreicht Seekamp.

Trotzdem sei es weiterhin wichtig, Lasse immer kurz an der Leine zu halten, wenn man mit ihm beim Spazierengehen anderen Hunden begegnet. Ein Rat, dem die erste Familie, die den Vierbeiner im Jahr 2018 adoptierte, nicht folgte. Bereits nach einer Woche brachten sie ihn ins Tierheim zurück. „Er sei auf zwei Blindenhunde losgegangen, die ihm entgegenkamen, und wollte sie beißen“, erläutert Seekamp den Grund, Lasse wieder abzugeben. Dabei habe der Terrier noch nie gebissen, zumindest nicht während seiner Zeit in dem Tierasyl.

Doch da traten Karsten und Anette Maack-Kramer auf den Plan. Das Paar aus Winsen (Luhe) war seit längerer Zeit auf der Suche nach einem neuen Alltagsbegleiter und entdeckte Lasse über das Internet. „Als wir Lasses Geschichte lasen, wollten wir ihn unbedingt kennenlernen“, so Anette Maack-Kramer. Ihr Partner Karsten habe bereits 19 Jahre lang einen Jagdterrier namens Anton gehabt, der aber im Dezember 2018 verstarb. „Die Hunde aus den Tierheimen in unserer Nähe passten einfach irgendwie nicht, da haben wir unsere Suche etwas ausgedehnt“, erklärt die 49-Jährige.

+ Karsten unterschreibt den Vertrag. © Lisa Hustedt

Direkt beim ersten Treffen sei ihnen aufgefallen, welch positiven Bezug Lasse zu Menschen hat. Daraufhin besuchten sie den Vierbeiner noch dreimal im Tierheim und unternahmen einen Tagesausflug mit ihm. „Die beiden sind so souverän und freundlich, ihr gemeinsamer Weg mit unserem kleinen Hektiker verlief wirklich bilderbuchmäßig“, so Seekamp.

„Wir hatten direkt großes Vertrauen zu Lasse“, berichtet der 60-Jährige über die ersten Begegnungen mit dem Terrier. „Uns war eigentlich schon nach dem ersten Treffen klar: Mit Lasse haben wir einen Hund für uns gefunden“, ergänzt seine Partnerin. Und, dass Lasse mit dieser Entwicklung gut leben kann, merkt man sofort, als der Terrier auf den Schoß seines neuen Herrchens hechtet, nachdem die Formalitäten im Büro der Tierheimleiterin endlich erledigt sind und es nach draußen geht.

„Ein neues Leben in einem neuen Zuhause beginnt jetzt für ihn“, denkt Seekamp laut, während sie ihrem Schützling nachschaut. „Genau so soll das laufen. Sowohl das Tier, das wir vermitteln, als auch die Menschen, die es adoptieren, sollen glücklich sein. Genau das ist hier der Fall“, resümiert Seekamp und hofft schon bald vom Paar Maack-Kramer zu hören, wie ihr Schützling sich in seinem neuen Zuhause einlebt.

Spenden für das Tierheim

Lasse hat zwar sein neues Zuhause gefunden, aber im Tierheim Verden-Walle gibt es immer noch viele Vierbeiner, die auf ihre neuen Besitzer warten. Wer dazu beitragen möchte, dass ihnen die Wartezeit etwas kürzer vorkommt, und das Futter nie knapp wird, kann eine Geldspende auf eines der beiden Konten des Trägervereins „Der Tierschutz in Verden und Umgebung“ einzahlen: Kreissparkasse Verden, IBAN DE78 2915 2670 0010 2121 32, BIC BRLADE21VER oder auf Volksbank Aller-Weser, IBAN DE04 2566 3584 0000 1210 00, BIC GENODEF1HOY. Dabei sollte beim Verwendungszweck das Kennwort „Spende“ angegeben werden. Wer möchte, kann gegen einen monatlichen Obolus Pate werden oder dem Tierschutzverein beitreten. Der jährliche Mindestbeitrag liegt bei 30 Euro.